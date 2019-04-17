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Военнопленным украинским морякам в РФ продлили арест

Военнопленным украинским морякам в РФ продлили арест
15:05 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Лефортовский суд в Москве продлил арест военнопленным украинским морякам.

Оглашение приговора вживуютранслирует телеканал "Прямой".

"В отношении Цибизова Сергея Анатольевича - на три месяца ноль суток, а всего на семь месяцев и 29 суток, то есть до 24 июля 2019 года", - зачитали решение в зале суда.

 Идентичные решения приняты также в отношении Романа Мокряка, Андрея Опрыско и Евгения Семидоцкого.

17 апреля в Лефортовском районном суде Москвы проходят заседания о продлении сроков содержания под стражей 24 военнопленных украинских моряков.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" ВМС ВСУ,направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Задержаны и арестованы 24 украинских моряка. Их перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", кроме того, трое раненных при обстреле россиянами украинских моряков были переведены в больницу СИЗО "Матросская тишина".

Все украинские моряки заявили российскому следствию, что являются военнопленными. Такой же позиции придерживаются и власти Украины.

ПАСЕ в своей резолюции от 24 января 2019г №2259 призвала РФ соблюдать в отношении захваченных украинских моряков нормы Женевских конвенций. В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека также подтверждают, что члены экипажей украинских судов, захваченные властями РФ в районе Керченского пролива 25 ноября 2018г, могут считаться военнопленными и находиться под защитой согласно Третьей Женевской конвенции.

Освобождения украинских военнопленных моряков, а также возврата Украине захваченных судов, требуют от РФ США, Канада и ряд других стран мира.

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Азовское море, Суд, Минобороны, Керченский пролив, Степан Полторак, Украинские корабли, Российская агрессия, Международный трибунал.
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