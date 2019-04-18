Лазаренко просит генпрокурора Украины закрыть дело по подозрению его в заказных убийствах

Новости Украины: Павел Лазаренко написал письмо Юрию Луценко, в котором попросил закрыть дело по подозрению его в заказных убийствах.

Экс-премьер-министр Украины Павел Лазаренко просит генерального прокурора Украины Юрия Луценко о закрытии уголовного производства по подозрению П.Лазаренко в заказных убийствах известных украинских политиков Евгения Щербаня и Вадима Гетьмана.

В письме П.Лазаренко на имя генпрокурора, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", экс-премьер отмечает, что в производстве Генпрокуратуры уже много лет находится дело, в котором его подозревают в причастности к заказным убийствам В.Гетьмана и Е.Щербаня. П.Лазаренко напомнил, что не был близко знаком ни с Е.Щербанем, ни с В.Гетьманом, не имел бизнес-интересов с ними и "никогда не имел ни малейшего отношения к их трагической гибели".

"Мне очень жаль, что вопреки абсолютной недоказанности моей малейшей причастности к этим ужасным преступлениям ранее, отсутствие доказательств на данный момент и очевидную невозможность получить их, следователи вынуждены имитировать активность, якобы проводя какие-то следственные действия... Уверен, что и Вы, Юрий Витальевич, прекрасно понимаете бесперспективность этого абсолютно бездоказательного уголовного производства", - говорится в письме П.Лазаренко.

Экс-премьер напомнил, что его адвокат аргументировал безосновательность предъявленного в 2017 году обвинения, само уведомление о подозрении, как отмечает Лазаренко, не соответствует требования уголовного процессуального кодекса ни по сути, ни по форме. В этом контексте П.Лазаренко просит генпрокурора о закрытии дела: "Обращаюсь к Вам... С просьбой дать поручение о проверке законности проведения досудебного расследования. Прошу Вас, учитывая доводы, изложенные в ходатайстве адвоката, лично проверить обстоятельства, которые привели к сложившейся ситуации, и решить вопрос о закрытии уголовного производства".

Информированный источник в Генеральной прокуратуре Украины сообщил агентству, что П.Лазаренко уже неоднократно поднимал этот вопрос. "Окончательное решение этого вопроса будет напрямую зависеть от его (Лазаренко) сотрудничества со следствием", - сказал собеседник агентства.

При этом он пояснил, что все эпизоды дела по обвинению П.Лазаренко, как по расхищению средств, так и по убийствам, объединены в одно производство. "Закрывать отдельные эпизоды вряд ли кто-то будет. Все это связано с процессом с США", - добавил источник. По его информации, в настоящее время продолжаются переговоры с департаментом юстиции США и П.Лазаренко относительно возвращения средств из иностранных юрисдикций.