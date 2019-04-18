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Четверг, 18.04.2019
Турчинов сообщил о ликвидации Укроборонпрома
Турчинов сообщил о ликвидации Укроборонпрома
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Турчинов сообщил о ликвидации Укроборонпрома

Турчинов сообщил о ликвидации Укроборонпрома
00:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Александр Турчинов заявил, о возможной ликвидации Укроборонпрома.

После принятия законодательства по реформированию военно-промышленного комплекса в Украине государственный концерн "Укроборонпром" может быть ликвидирован. Зато появится государственное агентство или комитет со статусом центрального органа исполнительной власти.

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время круглого стола "Законодательное обеспечение реформирования оборонно-промышленного комплекса Украины и повышение уровня прозрачности государственного оборонного заказа", сообщает корреспондент Укринформа.

"Предложение наших парламентариев, рабочей группы, которая работала по законам, достаточно радикальна. Она касается вообще ликвидации "Укроборонпрома" ... Но речь не идет о том, чтобы принципиально не было структуры, которая объединяет разнопрофильные предприятия оборонной промышленности. Другой вопрос - что должна измениться функция такой структуры, должна быть холдинговая компания, объединяющая близкие предприятия, между которыми есть кооперация, необходимость взаимодействия и т.д.", - заявил Турчинов.

Он отметил, что пока не известно будет ли это одна или несколько холдинговых компаний, которые будут специализироваться на авиационной, бронетанковой или ракетной технике. "Это должен определить Кабинет министров вместе с уполномоченным органом", - подчеркнул Турчинов. По его мнению, это не приведет к конфликту между Президентом и Кабинетом министров, поскольку принимать такие решения - это исключительно функция исполнительной власти. Он подчеркнул, что Президент является Верховным главнокомандующим, который должен ставить задачи по укреплению обороноспособности, разработке новых видов вооружения и т.д., а уже исполнительная власть должна обеспечивать реализацию этих задач.

Стартовал процесс аудита "Укроборонпрома"

О том, какая структура появится вместо нынешнего государственного концерна, Турчинов заявил, что это точно не будет министерство. Вероятнее всего, что это будет агентство или государственный комитет, то есть структура будет иметь статус центрального органа исполнительной власти, пояснил он. После принятия проекта закона о реформировании ОПК дискуссия уже выйдет на другой уровень и можно будет начать обсуждать структуру холдинга, отметил секретарь СНБО.

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Украина, Ликвидация, Александр Турчинов, Укроборонпром.
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