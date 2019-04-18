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Четверг, 18.04.2019
Луценко считает госсектор самой большой проблемой Украины
Луценко считает госсектор самой большой проблемой Украины
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Луценко считает госсектор самой большой проблемой Украины

Луценко считает госсектор самой большой проблемой Украины
07:30 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: По словам Луценко, в Украине больше всех в мире государственных предприятий - 3 тыс. 400.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко считает госсектор самой большой проблемой Украины. Об этом он заявил в интервью изданию theБабель.

"Самая большая проблема Украины - это размер государственного сектора. У нас больше всех в мире государственных предприятий - 3 тыс. 400", - сказал Луценко.

При этом он отметил, что из них две трети неприбыльны или убыточны.

Однако, по его словам, любая политсила, которая приходит в парламент, в первую очередь интересуется, как ей назначить своего менеджера на одно из госпредприятий.

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И не смотря на то, что такие предприятия убыточны, партийный менеджменты их считает "классной вещью", сказал Луценко.

Напомним, что Луценко также заявил, что не собирается идти в отставку после президентских выборов, даже если действующий глава государства Петр Порошенко их проиграет.

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Юрий Луценко, Выборы, ГПУ, Генпрокурор, Госсектор.
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