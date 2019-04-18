Скачать
Четверг, 18.04.2019
В Украине ухудшилась ситуация со свободой слова
В Украине ухудшилась ситуация со свободой слова
Евросоюз призвал РФ немедленно освободить украинских моряков
Евросоюз призвал РФ немедленно освободить украинских моряков
Официально. Бой Миллер - Джошуа сорван
Официально. Бой Миллер - Джошуа сорван
Приметы и обряды на 18 апреля – День Федора Ветреница, Федулов день
Приметы и обряды на 18 апреля – День Федора Ветреница, Федулов день

Евросоюз призвал РФ немедленно освободить украинских моряков

Евросоюз призвал РФ немедленно освободить украинских моряков
09:44 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Фейсбук

Новости Украины: Европейский Союз продолжает призывать власти Российской Федерации немедленно освободить всех захваченных в плен 24 украинских моряков.

В Европейском Союзе вновь призвали Россию к немедленному и безоговорочному освобождению украинских моряков, захваченных в ноябре 2018 вблизи Керченского пролива.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних действий Майи Косьянчич.

Лефортовский районный суд Москвы в среду продлил срок ареста 24 украинских моряков до конца июля.

"ЕС неоднократно заявлял о своих ожиданиях, что Россия немедленно и безоговорочно освободит 24 захваченных украинских моряков. Пока моряки остаются в заключении, Россия должна уважать их право на юридическое представительство, беспрепятственный доступ со стороны консульских властей и обеспечить, чтобы все члены экипажа получали надлежащую медицинскую помощь, поскольку некоторые из них были ранены во время захвата", - говорится в заявлении.

Пресс-секретарь напомнила, что ЕС уже отреагировал на эскалацию в Керченском проливе, добавив российских чиновников в санкационный список.

Военнопленным украинским морякам в РФ продлили арест

"Мы ожидаем, что Россия в соответствии с международным правом обеспечит беспрепятственный и свободный проход через Керченский пролив в Азовское море", - подчеркнула она.

Напомним, Украина подала иск против России о нарушении ею Конвенции ООН по морскому праву и инициирует процедуру, которая может освободить пленных украинских моряков.

Иск подан в постоянно действующий Международный трибунал ООН по морскому праву, который расположен в Гамбурге и действует в рамках упомянутой конвенции ООН. Первое решение будет вынесено в течение месяца по срочной процедуре.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Азовское море, Суд, Минобороны, Керченский пролив, Украинские корабли, Российская агрессия, Международный трибунал.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига чемпионов: определились полуфинальные пары турнира
02 Голливудский актер больше никогда не женится
03 У Зеленского хотят поставить рекорд возле избирательных участков
04 На смену дождям в Украину придут заморозки: какие регионы в зоне опасности
05 Нацсовет телерадио сообщил о нарушении закона телеканалом "1+1"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Киеве состоится ежегодная выставка тюльпанов
В Киеве состоится ежегодная выставка тюльпанов
На смену дождям в Украину придут заморозки: какие регионы в зоне опасности
Погода: на смену дождям в Украину придут заморозки
Нам это выгодно: Зеленский допускает роспуск Рады в случае победы на выборах
Зеленский допускает роспуск Рады в случае победы на выборах
Скончалась 16-летняя звезда &quot;Облачного атласа&quot;
Скончалась 16-летняя звезда "Облачного атласа"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь