Евросоюз призвал РФ немедленно освободить украинских моряков

Новости Украины: Европейский Союз продолжает призывать власти Российской Федерации немедленно освободить всех захваченных в плен 24 украинских моряков.

В Европейском Союзе вновь призвали Россию к немедленному и безоговорочному освобождению украинских моряков, захваченных в ноябре 2018 вблизи Керченского пролива.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних действий Майи Косьянчич.

Лефортовский районный суд Москвы в среду продлил срок ареста 24 украинских моряков до конца июля.

"ЕС неоднократно заявлял о своих ожиданиях, что Россия немедленно и безоговорочно освободит 24 захваченных украинских моряков. Пока моряки остаются в заключении, Россия должна уважать их право на юридическое представительство, беспрепятственный доступ со стороны консульских властей и обеспечить, чтобы все члены экипажа получали надлежащую медицинскую помощь, поскольку некоторые из них были ранены во время захвата", - говорится в заявлении.

Пресс-секретарь напомнила, что ЕС уже отреагировал на эскалацию в Керченском проливе, добавив российских чиновников в санкационный список.

"Мы ожидаем, что Россия в соответствии с международным правом обеспечит беспрепятственный и свободный проход через Керченский пролив в Азовское море", - подчеркнула она.

Напомним, Украина подала иск против России о нарушении ею Конвенции ООН по морскому праву и инициирует процедуру, которая может освободить пленных украинских моряков.

Иск подан в постоянно действующий Международный трибунал ООН по морскому праву, который расположен в Гамбурге и действует в рамках упомянутой конвенции ООН. Первое решение будет вынесено в течение месяца по срочной процедуре.