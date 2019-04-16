Украина обратилась в Международный трибунал из-за захвата моряков

Новости Украины: Украина через Международный трибунал по морскому праву требует освобождения захваченных в плен моряков.

Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву за временными мерами в отношении России для освобождения украинских моряков и суден, захваченных в результате агрессии РФ в Керченском проливе в ноябре 2018 года, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Сегодня по моему поручению МИД дополнительно обращается в Международный трибунал по морскому праву с запросом для принятия принудительных мер к российской стороне для освобождения украинских моряков", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Глава государства ожидает, что уже через считанные недели трибунал обяжет Россию освободить украинских моряков и украинские корабли, а действия Москвы будут признаны неправомерными.

"Именно такие решения приближают освобождение наших моряков, как и остальных наших граждан, а также делают неизбежным привлечение России к международной правовой ответственности", - подчеркнул он.

П.Порошенко отметил, что "судилище, которое сейчас происходит в Москве над украинскими моряками, является вопиющим доказательством того, что Россия продолжает демонстрировать циничное неуважение к правам человека".

"Если для РФ это политическая игра и шантаж, то для нас – это борьба за судьбы наших граждан и уважение к требованиям международного права. Как бы не хвастался агрессор, его действия уже надежно скованы принятыми нами мерами – это и дипломатическое давление, это и запущены процедуры ЕСПЧ, и механизм принудительного урегулирования спора в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву", - пояснил президент Украины.

У России все еще есть шанс освободить наших моряков и корабли, не дожидаясь формального признания совершенного Кремлем международного преступления", - добавил он.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружиязахватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" ВМС ВСУ,направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Задержаны и арестованы 24 украинских моряка. Их перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", кроме того, трое раненных при обстреле россиянами украинских моряков были переведены в больницу СИЗО "Матросская тишина".

Все украинские моряки заявили российскому следствию, что являются военнопленными. Такой же позиции придерживаются и власти Украины.

ПАСЕ в своей резолюции от 24 января 2019г №2259 призвала РФ соблюдать в отношении захваченных украинских моряков нормы Женевских конвенций. В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека также подтверждают, что члены экипажей украинских судов, захваченные властями РФ в районе Керченского пролива 25 ноября 2018г, могут считаться военнопленными и находиться под защитой согласно Третьей Женевской конвенции.

Освобождения украинских военнопленных моряков, а также возврата Украине захваченных судов, требуют от РФ США, Канада и ряд других стран мира.