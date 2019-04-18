Нам это выгодно: Зеленский допускает роспуск Рады в случае победы на выборах

Кандидат на пост Президента Владимир Зеленский ещё будет думать над возможностью роспуска парламента нынешнего созыва, но обещает закон не нарушать.
Об этом он рассказал в интервью интернет-изданию “РБК-Украина”.
"Я боюсь, что я не успею. Я ломать закон не буду, не буду нарушать закон. Если мы успеем в срок за шесть месяцев до следующих выборов, когда мы имеем право распустить парламент", - прокомментировал Зеленский вопрос о роспуске парламента.
По его словам, с перевыборами парламента есть "определенные законодательные сроки".
В то же время на уточняющий вопрос, будет ли распускать ВР, если успеет, кандидат в Президенты ответил: "Будем думать, да. Но вы же понимаете, что нам это выгодно".
Вместе с тем, Зеленский заявил, что не согласен, если парламент не будет принимать "некоторые законы".
Так, он отметил, что если внесёт в ВР законопроект о снятии неприкосновенности с депутатов, Президента, судей, но народные избранники не проголосуют за документ, то будет делать "такое обращение, после которого все эти депутаты увидят встречи с их избирателями".
Как сообщалось, во второй тур выборов Президента Украины вышли шоумен Владимир Зеленский и действующий Президент Петр Порошенко. По официальным результатам первого тура выборов Президента Украины, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко - 15,95%. Второй тур состоится 21 апреля.