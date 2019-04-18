Нам это выгодно: Зеленский допускает роспуск Рады в случае победы на выборах

Новости Украины: Владимир Зеленский в случае победы на выборах допускает роспуск Верховной Рады.

Кандидат на пост Президента Владимир Зеленский ещё будет думать над возможностью роспуска парламента нынешнего созыва, но обещает закон не нарушать.

Об этом он рассказал в интервью интернет-изданию “РБК-Украина”.

"Я боюсь, что я не успею. Я ломать закон не буду, не буду нарушать закон. Если мы успеем в срок за шесть месяцев до следующих выборов, когда мы имеем право распустить парламент", - прокомментировал Зеленский вопрос о роспуске парламента.

По его словам, с перевыборами парламента есть "определенные законодательные сроки".

В то же время на уточняющий вопрос, будет ли распускать ВР, если успеет, кандидат в Президенты ответил: "Будем думать, да. Но вы же понимаете, что нам это выгодно".

Вместе с тем, Зеленский заявил, что не согласен, если парламент не будет принимать "некоторые законы".

Так, он отметил, что если внесёт в ВР законопроект о снятии неприкосновенности с депутатов, Президента, судей, но народные избранники не проголосуют за документ, то будет делать "такое обращение, после которого все эти депутаты увидят встречи с их избирателями".

Как сообщалось, во второй тур выборов Президента Украины вышли шоумен Владимир Зеленский и действующий Президент Петр Порошенко. По официальным результатам первого тура выборов Президента Украины, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко - 15,95%. Второй тур состоится 21 апреля.