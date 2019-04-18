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Турчинов предлагает признать ФСБ террористической организацией

Турчинов предлагает признать ФСБ террористической организацией
11:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Служба безопасности разоблачила ряд преступлений этих организаций на территории Украины.

ФСБ и ГУ ГШ России должны быть признаны террористическими организациями, а Россия - государством, распространяет терроризм в мире, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Как сообщает пресс-служба СНБО, А.Турчинов отмечает, что 17 апреля на совместном брифинге Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры Украины "были приведены неопровержимые доказательства участия ФСБ и ГУ ГШ ВС Российской Федерации в организации терактов на территории Украины".

"Силовыми структурами нашего государства разоблачена созданная спецслужбами государства-агрессора агентурная сеть, которая несет ответственность за серию терактов на территории Украины, подрывов и убийств, в частности, сотрудников СБУ и ГУР МО Украины, - сказал секретарь СНБО Украины. - Были задержаны действующих сотрудников спецслужб РФ, признание которых свидетельствуют о целенаправленной организации ФСБ и военной разведкой РФ террористической деятельности на территории нашего государства".

Согласно полученным доказательствам, подчеркнул А.Турчинов, ответственность за организацию террора и диверсий на территории Украины несут директор ФСБ РФ генерал Александр Бортников, начальник департамента контрразведывательных операций ФСБ генерал Дмитрий Минаев, начальник ГУ ГШ ВС РФ вице-адмирал Игорь Костюков.

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Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что против всех лиц, причастных к организации и выполнения терактов, возбуждены уголовные дела. Кроме того, указанные лица должны быть внесены как террористы в базу Интерпола, и в санкционных списков, убежден А.Турчинов.

"Аналогичные преступления спецслужб РФ были разоблачены и за пределами нашей страны - в частности, использования боевых отравляющих веществ на территории Великобритании и т.д.", - напомнил секретарь СНБО.

"Все эти преступные деяния дают основания признать спецслужбы РФ, в частности, ФСБ и ГУ ГШ ВС РФ, террористическими организациями, а Россию - государством, распространяет терроризм в мире», - подытожил А.Турчинов.

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Александр Турчинов, СНБО, ФСБ, ГУ ГШ России.
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