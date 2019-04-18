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В штабе Порошенко объяснили, зачем на "Олимпийском" нужны две сцены

В штабе Порошенко объяснили, зачем на "Олимпийском" нужны две сцены
19:10 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: В штабе Порошенко объяснили, почему для дебатов на НСК "Олимпийский" установили две сцены.

Для дебатов на НСК "Олимпийский" в Киеве установили две сцены для обоих кандидатов в президенты и разделили фан-зону на две части, по половине поля каждая, из соображений безопасности.

Как передает УНИАН, об этом спикер предвыборного штаба кандидата в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко Олег Медведев сказал во время брифинга.

"Мы считали, что сцены не нужны вообще... Что это избирательная кампания, а не шоу-бизнес, потому администратором установки сцены была команда Зеленского. Сцены установили две из соображений безопасности, было принято решение разделить фан-зону. Мы все немножко наэлектризованы, и угрозы безопасности на дебатах будут, очевидно, не меньше, чем во время футбольного матча", - заявил он.

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В штабе Порошенко сначала считали, что из соображений безопасности не стоит запускать людей в фан-зону. "Это (наличие фан-зоны на дебатах - Ред.) тоже было предложение команды Зеленского. Но, чтобы нас не обвиняли в том, что мы хотим, чтобы было меньше людей, - мы согласились с этим. Но мы настаивали, из соображений безопасности, на четком разделении фан-зон, чтобы сторонники Порошенко и Зеленского не были перемешаны и, не дай бог, под влиянием каких-то эмоций не начали выяснять отношения в то время, когда кандидаты будут дебатировать", - добавил представитель штаба.

"Если делать разделенную зону, то делить по половине поля и, очевидно, по этой логике каждый кандидат будет в своей фан-зоне и будет находиться на своей сцене", - резюмировал он.

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НСК Олимпийский, Петр Порошенко, Дебаты, Владимир Зеленский, Выборы 2019: Второй тур.
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