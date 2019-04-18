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Денационализация "Приватбанка": Порошенко созывает совещание СНБО

Денационализация "Приватбанка": Порошенко созывает совещание СНБО
20:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: СНБО

Новости Украины: Порошенко созвал СНБО из-за решения суда по ПриватБанку.

Президент Украины Петр Порошенко созвал совещание в СНБО относительно рисков и угроз в связи с ситуацией, сложившейся с ПриватБанком.

Об этом он написал в Facebook.

"Созвал совещание в СНБО относительно рисков и угроз в связи с ситуацией, сложившейся с ПриватБанком. Начало в 21.00", - написал Президент.

Как сообщалось ранее, 18 апреля 2019 года Окружной административный суд города Киева, рассмотрев в судебном заседании дело по иску бизнесмена Игоря Коломойского к НБУ, Кабинету министров, Фонду гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, признал незаконной национализацию ПриватБанка. Рассмотрение данного дела длилось с июня 2017 года, ее размер превышал 50 томов.

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В Окружном административном суде Киева объяснили свое решение относительно признания незаконной национализации ПриватБанка тем, что ответчики в этом деле не доказали правомерности отнесения банка к категории неплатежеспособных.

В то же время в Национальном банке настаивают, что решение о неплатежеспособности Приватбанка принималось на основе анализа качества его активов, в результате чего был зафиксирован отрицательный капитал.

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ПриватБанк, СНБО, Петр Порошенко.
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