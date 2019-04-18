Зеленский раскрыл свою позицию по "ПриватБанку"

Новости Украины: Зеленский заявляет, что сделает все, чтобы ПриватБанк был стабильным и о том, что не собирается его никому возвращать.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обещает, что сделает все для стабильной работы национализированного ПриватБанка и заявляет, что не намерен предпринимать никаких действий, чтобы его кому-то возвращать.

"Я гарантирую, что сделаю все, чтобы ПриватБанк был стабильным банком в Украине, и никак не повлиял на любые экономические и банковские вопросы", - сказал В.Зеленский в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".

Кандидат в президенты считает, что в этом вопросе еще нужно "глубже разобраться". "Это решение глобально проблемное для следующего президента. Мне кажется, сегодня общество получило ответ на то, кто является "марионеткой Коломойского", - отметил он.

В.Зеленский подчеркнул, что общался и пока еще общается с бизнесменом Игорем Коломойским исключительно по вопросам партнерства студии "Квартал 95" с каналом "1+1". "И по поводу ПриватБанка, какие бы там ни были действия, я буду стоять на защите Украины", - заверил он.

При этом кандидат на пост главы государства указал, что президент не должен влиять на суд.

Отвечая на вопрос о том, получит ли И.Коломойский 2 млрд долларов компенсации, о которых он говорил, В.Зеленский сказал: "Почему этот вопрос ко мне? У меня нет 2 млрд, чтобы кому-то отдавать. Я не буду делать никаких действий, чтобы кому-то что-то возвращать".