Президент попросил ВККС ускорить перезапуск Окружного админсуда Киева

Президент Петр Порошенко призвал Высшую квалификационную комиссию судей ускорить процесс перезапуска Окружного административного суда города Киева.
Об этом он заявил во время совещания в Совете нацбезопасности и обороны относительно ситуации вокруг ПриватБанка, сообщает корреспондент Укринформа.
"Я поддерживаю предложение министра юстиции и прошу обратиться с просьбой, поскольку в данном случае мы не имеем юрисдикции над деятельностью независимого органа, в Высшую квалификационную комиссию судей ускорить квалификационную оценку, в том числе и в части добропорядочности, с привлечением, если потребуется, общественных активистов , Общественного совета добропорядочности для того, чтобы перезапустить Окружной административный суд города Киева и, чтобы наконец он прошел судебную реформу", - сказал Порошенко.
Движение ЧЕСТНО заявило, что судьи, которые признали незаконной национализацию Приватбанка, не прошли проверку "ЧЕСНО.Фильтруй суд!" на добропорядочность.