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У Зеленского рассказали, о основных изменениях в образовании

У Зеленского рассказали, о основных изменениях в образовании
05:09 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Сергей Бабак рассказал, как будут реформировать образование в случае выигрыша Зеленского на президентских гонках.

Эксперт по образовательным и научным вопросам в команде кандидата в президенты Владимира Зеленского Сергей Бабак очертил основные направления изменений в образовании в случае выигрыша Зеленского на президентских гонках.

Об этом он сказал в эфире программы "Право на власть", сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы создаем образовательную и научную инфраструктуру. Будет инвестировать в образовательное пространство, научные лаборатории, цифровизацию образования. Мы поднимем уважение и престиж профессии педагога и ученого. Мы создадим перспективы, возможности, обеспечим достойное материальное вознаграждение, академическую свободу и избавим их бюрократии и отчетности",- сказал Бабак.

Он детализировал, что основным в программе есть изменение содержания образования "в соответствии с требованиями современного мира и будущего". Также он пообещал сделать открытым рынок образовательных услуг для частных инициатив для иностранных учреждений образования, а учреждениям образования предоставить максимальную реальную академическую и финансовую автономию. Кроме этого среди тезисов прозвучал тезис о трансформации государственного заказа по принципу "деньги ходят за студентом".

В декабре 2016 года правительство утвердило концепцию Новой украинской школы на период до 2029 года. В частности концепцией не предусматривается создание условий для реформирования общего среднего образования с учетом опыта ведущих стран мира, разработка новых стандартов содержания общего среднего образования, которые будут основываться на компетентностном и личностно-ориентированном подходе к обучению.

Предусмотрен переход к 12-летней средней школы с трехлетней профильной школой, которая будет иметь академическое или профессиональное направление.

Реформируется система управления общим средним образованием, в частности, школа получит право разрабатывать и внедрять собственные образовательные программы. Также Концепция предусматривает стимулирование личного и профессионального роста педагога, предоставление ему академической свободы, материального стимулирования, и тому подобное. Реформа Новой украинской школы стартовала в 2018\2019 учебном году с первых классов, на что правительство выделило более 1 млрд грн. В 2019 году в первые классы правительство выделило 1,2 млрд грн.

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Образование, Команда, Владимир Зеленский, Выборы 2019: Второй тур.
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