Зеленский обещает закон об импичменте в случае президентства

Новости Украины: Владимир Зеленский намерен подать закон об импичменте в случае победы на выборах.

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что одной из первых его инициатив на президентском посту будет закон об импичменте главы государства.

Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".

Кандидат подчеркнул, что благодаря Украине он стал популярным и обеспеченным человеком.

"Поэтому для меня это цель, не вижу препятствий, приведу умных людей, не справлюсь – уйду. Поэтому иду на пять лет и предлагаю один из первых законов – закон об импичменте", – заявил он.

111-я статья Конституции Украины предусматривает возможность импичмента президента, однако в стране до сих пор нет закона, который регулировал бы эту процедуру.

9 апреля о необходимости закона об импичменте высказался и действующий президент Украины Петр Порошенко. Тем не менее, указал он, пока рано снимать вето с того законопроекта об отстранении президента от должности, который уже рассматривался в Верховной Раде Украины.