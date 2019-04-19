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Зеленский обещает закон об импичменте в случае президентства

Зеленский обещает закон об импичменте в случае президентства
07:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Владимир Зеленский намерен подать закон об импичменте в случае победы на выборах.

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что одной из первых его инициатив на президентском посту будет закон об импичменте главы государства.

Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1". 

Кандидат подчеркнул, что благодаря Украине он стал популярным и обеспеченным человеком.

"Поэтому для меня это цель, не вижу препятствий, приведу умных людей, не справлюсь – уйду. Поэтому иду на пять лет и предлагаю один из первых законов – закон об импичменте", – заявил он.

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111-я статья Конституции Украины предусматривает возможность импичмента президента, однако в стране до сих пор нет закона, который регулировал бы эту процедуру.

9 апреля о необходимости закона об импичменте высказался и действующий президент Украины Петр Порошенко. Тем не менее, указал он, пока рано снимать вето с того законопроекта об отстранении президента от должности, который уже рассматривался в Верховной Раде Украины.

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Выборы, ПриватБанк, Импичмент, Игорь Коломойский, Владимир Зеленский.
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