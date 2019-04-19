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Полиция призывает штабы не менять формат дебатов

Полиция призывает штабы не менять формат дебатов
13:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: УП

Новости Украины: Полиция призывает штабы Порошенко и Зеленского не менять формат дебатов на "Олимпийском".

 Полиция Киева призывает штабы кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко не менять формат дебатов на НСК "Олимпийский", запланированных на вечер пятницы, по соображениям безопасности.

Как информирует отдел коммуникации полиции Киева, об этом в пятницу, 19 апреля, сообщил глава полиции Киева Андрей Крищенко. По его словам, формат дебатов и меры безопасности на НСК "Олимпийский", а также маршруты входа/выхода, места нахождения сторонников кандидатов и их разграничения были утверждены представителями обеих штабов и правоохранителями, менять ее - подвергать опасности граждан.

"Формат проведения дебатов был утвержден на консультационном совещании с участием представителей МВД, Управления госохраны, штабов кандидатов и руководства НСК "Олимпийский". Кроме этого, были сделаны соответствующие расчеты сил и средств, чтобы безопасность на стадионе была максимальной. Изменение формата мероприятия приведет к существенному снижению уровня безопасности на стадионе. Призываю штабы проводить дебаты по заранее согласованным всеми сторонами плану", - сказал А.Крищенко.

Дебаты Зеленского и Порошенко на Олимпийском и Суспильном: главное

Координационное совещание с участием министра внутренних дел Арсена Авакова и представителей штабов кандидатов в президенты прошло в МВД 17 апреля.

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Выборы, НСК Олимпийский, ЦИК, Петр Порошенко, Дебаты, Владимир Зеленский, Второй тур выборов, Выборы 2019, Выборы 2019: Второй тур.
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