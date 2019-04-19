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Вход без животных и детей: У Зеленского напомнили о правилах посещения дебатов

Вход без животных и детей: У Зеленского напомнили о правилах посещения дебатов
14:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: У Зеленского напоминают: на дебаты необходим распечатанный билет, не брать фотоаппараты, камеры, детей и животных

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского напомнила желающим посетить дебаты между ним и действующим президентом Петром Порошенко 19 апреля на НСК "Олимпийский".

Билет обязательно надо распечатать, поскольку в электронном виде система пропуска на стадион его не определит. Один билет дает право входа только одному человеку.

Нельзя выходить за пределы контрольно-пропускных пунктов стадиона до окончания дебатов.

Необходимо придерживаться установленных организаторами и администрацией правил, которые будут размещены в месте проведения мероприятия.

"Если вы нарушите установленный порядок, то будете вынуждены покинуть мероприятие. Посещение мероприятия в состоянии алкогольного или наркотического опьянения строго запрещено", - говорится в сообщении команды В.Зеленского в Facebook.

Полиция призывает штабы не менять формат дебатов

Категорически запрещено приносить на дебаты фотоаппарат, камеру, оружие, огнеопасные средства, наркотические средства, алкогольные напитки, воду и другие напитки, домашних животных. Также просят не приходить с детьми.

Вход на стадион открыт с 16:00.

Предвыборные дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским начнутся на НСК "Олимпийский" (Киев) в 19:00 19 апреля.

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НСК Олимпийский, Дебаты, Владимир Зеленский, Выборы 2019: Второй тур.
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