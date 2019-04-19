Спасатели проверили избирательные участки на безопасность

Новости Украины: Накануне второго тура выборов сотрудниками ГСЧС осуществлялись проверки избирательных участков по всей Украине, а также проводились тактические учения.

Как сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, инспекторами подразделений ведомства были проведены проверки избирательных участков на территории страны. Сотрудники службы провели инструктаж с главами участков относительно соблюдения требований законодательства и правил пожарной и техногенной безопасности.

Так, специалисты ГСЧС особое внимание обратили на состояние эвакуационных выходов и их надлежащему состоянию, наличию необходимого противопожарного оснащения на самих участках. И акцентировали на незаконности использования несертифицированных электрических изделий, а также напомнили о должных действиях в случае обнаружения подозрительны предметов. Профилактические беседы в этом направлении были проведены, в частности в Черкасском районе.

В населенных пунктах Донецкого региона продолжают обучать членов избирательных комиссий правилам пожарной безопасности. Так, в Марьянке осуществили проверку избирательных участков, а в Лимане провели собрание в Центре культуры с участием глав, секретарей комиссий и сотрудников отделения Государственного пожарно-спасательного отряда.

Помимо этого, на объектах, которые будут использованы в избирательном процессе, проводятся тактико-специальные учения. Подобные учения провели в каждом регионе Украины в целях обеспечения гражданам страны безопасное волеизъявление. На поддержание безопасности во время дня голосования было привлечено около 39 тыс. человек и более 2300 тысяч единиц техники включительно с резервом.