Дебаты: Посольство США советует согражданам избегать скоплений людей

Посольство США в Украине советует американцам избегать скопления людей и демонстраций в центре Киева в связи с проведением дебатов на НСК "Олимпийский".

Об этом говорится в сообщении на сайте посольства.

"Вечером в пятницу, 19 апреля, на стадионе "Олимпийский" в центре Киева состоятся президентские дебаты. В воскресенье, 21 апреля, украинцы будут голосовать во втором туре президентских выборов. По всей стране ожидаются собрания и большие скопления людей, в том числе в центре Киева", - говорится в сообщении.

On April 19, a presidential debate will be held at the Olympic Stadium. On April 21, Ukrainians will vote in the second round of the nationwide presidential election. Rallies and large crowds are expected throughout the country, including in central Kyiv.https://t.co/brLJ25I3Rf pic.twitter.com/TgV4g9ceM8

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 19 апреля 2019 г.