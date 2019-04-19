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Дебаты: Посольство США советует согражданам избегать скоплений людей

Дебаты: Посольство США советует согражданам избегать скоплений людей
14:25 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины: Посольство США советует американцам избегать скопления людей и демонстраций в Киеве в связи с проведением дебатов на "Олимпийском".

Посольство США в Украине советует американцам избегать скопления людей и демонстраций в центре Киева в связи с проведением дебатов на НСК "Олимпийский".

Об этом говорится в сообщении на сайте посольства.

"Вечером в пятницу, 19 апреля, на стадионе "Олимпийский" в центре Киева состоятся президентские дебаты. В воскресенье, 21 апреля, украинцы будут голосовать во втором туре президентских выборов. По всей стране ожидаются собрания и большие скопления людей, в том числе в центре Киева", - говорится в сообщении.

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Посольство США рекомендует своим гражданам избегать толп и демонстраций, ожидать усиленного, чем обычно, присутствия полиции, перекрытия улиц, ограничения и обысков. Также дипломаты советуют следовать советам украинских правоохранительных органов и отслеживать последние новости в местных СМИ.

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Киев, НСК Олимпийский, Посольство США, Дебаты.
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