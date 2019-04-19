Скачать
Пятница, 19.04.2019
Дебаты Порошенко и Зеленского на Олимпийском (Онлайн-трансляция)
Дебаты Порошенко и Зеленского на Олимпийском (Онлайн-трансляция)
В Украине проведут новые испытания крылатых ракет "Нептун"
В Украине проведут новые испытания крылатых ракет "Нептун"
Де Пена забил роскошный гол в первом матче за Динамо (Видео)
Де Пена забил роскошный гол в первом матче за Динамо (Видео)
Китайцы открыли марсианскую базу для подростков в пустыне
Китайцы открыли марсианскую базу для подростков в пустыне

Посол Швеции заявил о неизменности поддержки Украины на пути в ЕС

Посол Швеции заявил о неизменности поддержки Украины на пути в ЕС
17:35 Сегодня Телеграф МИД Фото: МИД

Новости Украины: Швеция продолжит поддерживать евроинтеграцию Украины.

Швеция продолжит поддерживать Украину на пути ко вступлению в ЕС. Об этом заявил Посол Швеции в Украине Мартин Хагстрьом во время встречи с заместителем министра Егором Божко

"Поддержка Швецией реформ в Украине и курса на интеграцию в Европейский Союз остается неизменной", - сказал Хагстрьом.

Егор Божок поблагодарил Посла Швеции за ощутимую политическую поддержку Украины на международной арене и помощь Швеции для развития демократических институтов в Украине, а также на социальное и экономическое восстановление территорий, пострадавших от российской агрессии.

В ходе встречи отмечалась высокая динамика украинского-шведского сотрудничества, в частности активизация сотрудничества в сфере обороны. Констатировалось важность развития сотрудничества в области кибербезопасности с целью противодействия гибридным угрозам.

В МИД выразили протест из-за решения суда о продлении ареста морякам

Швеция будет оставаться одним из наиболее активных адвокатов углубление отношений с Украиной в рамках Восточного партнерства Европейского Союза. В контексте празднования 10-й годовщины Восточного партнерства Заместитель Министра подчеркнул важность дальнейшей политической поддержки со стороны ЕС стремлений стран-партнеров по углублению интеграции в Евросоюз. Егор Божок отметил, что европейская и евроатлантическая интеграция остаются императивом государственной политики Украины и является составной Конституции Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Швеция, МИД, Мартин Хагстрьом, Егор Божко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стали известны полуфинальные пары Лиги Европы
02 Приметы и обряды на 19 апреля – Евтихий Тихий и Ерема Пролетный
03 Дебаты Порошенко vs Зеленский: что происходит на Олимпийском (фото, видео)
04 Погода на выходные: тепло возвращается, но местами обещают заморозки
05 Мед с водой: В чем заключается польза напитка
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
КПВВ усилили меры безопасности накануне выборов
КПВВ усилили меры безопасности накануне выборов
Филарет перед выборами обратился к украинцам
Филарет перед выборами обратился к украинцам
Погода на выходные: тепло возвращается, но местами обещают заморозки
Погода на выходные: украинцам обещают заморозки
&quot;Потому что я низкий&quot;: Кит Харингтон рассказал о наболевшем на съемках &quot;Игры престолов&quot;
"Потому что я низкий": Кит Харингтон рассказал о наболевшем на съемках "Игры престолов"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь