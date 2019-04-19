Посол Швеции заявил о неизменности поддержки Украины на пути в ЕС

Новости Украины: Швеция продолжит поддерживать евроинтеграцию Украины.

Швеция продолжит поддерживать Украину на пути ко вступлению в ЕС. Об этом заявил Посол Швеции в Украине Мартин Хагстрьом во время встречи с заместителем министра Егором Божко

"Поддержка Швецией реформ в Украине и курса на интеграцию в Европейский Союз остается неизменной", - сказал Хагстрьом.

Егор Божок поблагодарил Посла Швеции за ощутимую политическую поддержку Украины на международной арене и помощь Швеции для развития демократических институтов в Украине, а также на социальное и экономическое восстановление территорий, пострадавших от российской агрессии.

В ходе встречи отмечалась высокая динамика украинского-шведского сотрудничества, в частности активизация сотрудничества в сфере обороны. Констатировалось важность развития сотрудничества в области кибербезопасности с целью противодействия гибридным угрозам.

Швеция будет оставаться одним из наиболее активных адвокатов углубление отношений с Украиной в рамках Восточного партнерства Европейского Союза. В контексте празднования 10-й годовщины Восточного партнерства Заместитель Министра подчеркнул важность дальнейшей политической поддержки со стороны ЕС стремлений стран-партнеров по углублению интеграции в Евросоюз. Егор Божок отметил, что европейская и евроатлантическая интеграция остаются императивом государственной политики Украины и является составной Конституции Украины.