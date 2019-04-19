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Украина в ООН выразила протест относительно репрессий украинцев в Крыму

Украина в ООН выразила протест относительно репрессий украинцев в Крыму
20:28 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Украина выразила протест из-за неправомерного решения российского оккупационного "суда" в Симферополе об осуждении граждан Украины по сфабрикованным обвинениям.

В пятницу, 19 апреля, постпред Украины при ООН Владимир Ельченко выразил протест из-за осуждения украинских граждан в Симферополе и проинформировал генсека ООН Антониу Гутерриша о очередное нарушение прав человека в Крыму. Об этом сообщает Постоянное представительство Украины при ООН на своей странице в Twitter.

"Украина выразила протест из-за неправомерного решения российского оккупационного "суда" в Симферополе об осуждении граждан Украины по сфабрикованным обвинениям", - говорится в сообщении.

Владимир Ельченко направил письмо генсеку ООН, и добавил к нему заявление МИД Украины.

"Мир должен быть проинформирован о нарушении прав человека в оккупированном Крыму", - подчеркнули дипломаты.

ОБСЕ осуждает арест активистов “Крымской солидарности”

Как сообщалось, 18 апреля Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с неправомерным осуждением в оккупированном Крыму фигурантов сфабрикованного "дела Веджие Кашка" Руслана Трубача, Бекира Дегерменджи, Казима Аметова и Асана Чапуха.

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Крым, ООН, Репрессии, Владимир Ельченко.
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