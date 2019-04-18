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ОБСЕ осуждает арест активистов “Крымской солидарности”

ОБСЕ осуждает арест активистов “Крымской солидарности”
01:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: Арлем Дезир призывает освободить активистов “Крымской солидарности” из российского СИЗО.

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призывает к немедленному освобождению из российского СИЗО активистов "Крымской солидарности". Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на заявление Дезира, распространенное пресс-службой ОБСЕ.

В частности, он осудил продолжающееся ухудшение свободы выражений мнений и безопасности журналистов на полуострове. "Практика подавления критических голосов в Крыму недопустима. Я призываю ответственных за аресты уважать роль всех действующих лиц СМИ и освободить пострадавших журналистов. Они должны иметь возможность выполнять свою работу без чрезмерного вмешательства или страха перед насилием", – говорится в заявлении Дезира. В ОБСЕ отметили, что в Крыму после обысков 27 марта были арестованы гражданские журналисты Осман Арифмеметов, Рустем Шейхалиев, Ремзи Бекиров.

Кроме того, Дезир выразил обеспокоенность продолжающимся арестом крымскотатарского блогера Наримана Мемедеминова, который с марта 2018 года остается под стражей по обвинению в "публичном призыве к террористической деятельности".

Напоминаем, ФСБ, МВД России и Росгвардия 27 марта провели в оккупированном Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность". Всего было задержано 24 активиста. 27 и 28 марта Киевский райсуд Симферополя арестовал всех задержанных активистов.

29 марта российские силовики задержали 24-го крымскотатарского активиста Эдема Яячикова, который после массовых обысков в Крыму находился в розыске.

Обнародованы имена задержанных 27 марта крымскотатарских активистов

Арестованным Ремзи Бекирову, Ризе Изетову, Руслану Сулейманову, Фариду Базарову и Шабану Умеровуинкриминируют ч. 1 ст. 205.5 УК России (организация деятельности террористической группы). Остальным задержанных подозревают в участие в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК России). 29 марта российский омбудсмен Крыма Людмила Лубина сообщила Крым.Реалии, что арестованных в Крыму 23-х крымскотатарских активистов вывезли в Россию.

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Крым, Татары, ОБСЕ, Активисты, Арлем Дезир, Крымская солидарность.
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