Зеленский не приедет дебаты на "Суспільне": В штабе кандидата дали комментарий

Новости Украины: У Зеленского дали понять, что он не намерен продолжать дебаты с Порошенко на Общественном вещателе.

В команде кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского дают понять, что он не намерен продолжать дебаты с баллотирующимся на второй президентский срок действующим главой государства Петром Порошенко на "Общественном телевидении".

"Я думаю, что Владимир Александрович (Зеленский – Ред.) уже сказал Петру Алексеевичу (Порошенко – Ред.) все, что он хотел и дебатов на сегодня достаточно", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" спикер избирательного штаба В.Зеленского Дмитрий Разумков.

Ранее в пятницу в ходе дебатов на НСК "Олимпийский" П.Порошенко призвал В. Зеленского переместиться со стадиона в студию "Общественного телевидения" и продолжить дебаты там. "Очень важно, что дискуссия началась. Я предлагаю, чтобы она была продолжена сейчас на Общественном вещателе", - сказал он.