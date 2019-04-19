Дебаты 2019: Порошенко на "Суспильном" (Онлайн-трансляция)

Новости Украины: Первая публичная встреча кандидатов состоялась на НСК "Олимпийский" в 19:00. Дебаты на "Суспильном" назначены на 21:00

На НСК "Олимпийский" в Киеве вечером 19 апреля 2019 года прошли дебаты кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко. На стадионе были установлены две сцены, одна напротив другой. Предполагалось, что каждый кандидат будет выступать на своей сцене, однако в итоге Порошенко поднялся на сцену к Зеленскому, где и прошли дебаты. Впервые в истории Украины они произошли на НСК Олимпийский и были больше похожи на шоу.

Прямая трансляция

21:15 Порошенко в студии Общественного ТВ рассказывает о своих впечатлениях от дебатов на стадионе.

21:13 Порошенко заявил, что в 21:50 должен будет уйти из-за телефонного разговора госсекретарем США Майклом Помпео.

21:12 "Это был звонок на 102. И это могло быть покушение на президента". Ведущая рассказала детали.

21:10 ВЕДУЩАЯ СООБЩИЛА, ЧТО В ЗАЛЕ ЯКОБЫ ЕСТЬ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ МОЖЕТ СОВЕРШИТЬ ТЕРАКТ. ПОРОШЕНКО И ВЕДУЩАЯ ВЫЙТИ ИЗ СТУДИИ ОТКАЗАЛИСЬ.

20:58 Порошенко уже приехал в студию "Суспільного". Если Зеленский не приедет, то он сможет использовать все эфирное время, отведенное для дискуссии кандидатов.

Дебаты Порошенко vs Зеленский на Олимпийском: прямая трансляция

Дебаты на Олимпийском окончены

Дебаты на стадионе закончатся в 20:00, а уже в 21:00, в студии Суспиьного пройдут официальные дебаты. В студии точно ждут Петра Порошенко, а Владимир Зеленский ранее отказался от дебатов.

20:00 Зеленский раскритиковал реформы, плохие дороги и заявил, что сделает все, чтобы закончить войну.

Порошенко в свою очередь завил, что не допустит возвращения олигархов и предложил завершить встречу исполнением гимна.

19:53 Заключительное слово Порошенко

Порошенко зовет Зеленского на дебаты на Суспільному. "Из ваших ответов понятно, что вы пока живете прошлым, распространяете ложь. Вы - не Голобородько, вы - главный проводник олигархов, вы закрыли свою декларацию за 2018 год. Я приму любой выбор украинского народа 21 и 22 мы должны объединится"

19:49 Заключительное слово Зеленского.

"Большое спасибо каждого из вас. Я бы с удовольствием эти пять минут провел среди вас.

У Петра Алексеевича было много достижений: томов, мова, армия, безвиз - все, что было на билбордах. Только я не понимаю, почему все эти достижения вы записали себе? Украинский язык был и до вас. Безвиз - это и ваша победа, но за него задолго до вас боролись дипломаты и диаспора. Томос - это победа Филарета, он занимался этим давно, когда вы еще были прихожанином Московского патриархата. Армия - это победа наших бойцов и волонтеров".

"И дело даже не в том, что в вашем окружении взяточники. Самое плохое, что вы отняли у нас пять лет. Сделаем их вместе!"

19:45 Петр Порошенко ответил на вопрос Владимира Зеленского "Вам не стыдно?"

"Нет, потому что я горжусь Украиной и 5 годами", - сказал Порошенко.

19:44 Порошенко и Зеленский стали на колени перед всем "Олимпийским".

"По поводу колен перед Путиным. Я говорил: я готов стать перед вами на колени, только не ставьте на колени Украину.

Я готов сейчас стать на колени перед каждой женщиной, которая не дождалась мужа, отца. И вас приглашаю (стал на колени, Петр Порошенко в это время отвернулся - прим.Ред.)." Вот видите, Петр Алексеевич, не так сложно быть человеком", -сказал Зеленский.

19:39 Порошенко доказывает, что Пятый канал ближе к журналистским стандартам, чем 1+1.

19:36 "Вы звали меня на Пятый канал - я не пошел. Будете ли вы, если окажетесь в суде, говорить, что это месть или политическое преследование?",-заявил Зеленский.

19:34 Зеленский: "Я буду защищать европейский выбор Украины. Я держу кулаки, чтобы вас в стране не было через пять лет. Все, кто нарушит закон, будут сидеть в тюрьме".

19:32 Порошенко спрашивает, где вы видите Украину через пять лет, и что вы планируете для этого сделать?

19:21 На НСК "Олимпийский" присутствуют более 22 тысяч человек, ситуация спокойная - под контролем правоохранителей. Об этом сообщил спикер Национальной полиции Ярослав Тракало.

19:15 Оба кандидаты закончили выступления. Теперь 36 минут кандидаты будут задавать друг другу вопросы.

19:13 Порошенко, выступая на дебатах заявил, что важно знать позицию кандидата в президенты воюющей страны, что именно он собирается делать.

19:10 Теперь свое выступление начинает Петр Порошенко (по регламенту, также, 5 минут).

19:07 Зеленский в ходе своего выступления заявил, что чувствует себя Вакарчуком и поблагодарил за поддержку. Зеленский заявил, что в 2014 году голосовал за Порошенко, "но ошибся".

19:03 Свое выступление начинает Зеленский.

19:00 Интересная ситуация - Порошенко покинул свою сцену и пошел на встречу к Зеленскому! Петр Порошенко вышел на сцену Владимира Зеленского и оба кандидаты пожали руки. Теперь все готово к дебатам!

18:58 Звучит гимн Украины.

18:57 Дебаты начнет команда Владимира Зеленского.

18:54 Ведущие Фроляк и Куликов открывают дебаты!

18:50 Петр Порошенко зашел на НСК "Олимпийский". Вместе с семьей и ближним окружением Порошенко поднялся на свою сцену.

18:20 Прибыл Владимир Зеленский.

18:14 Представители Нацгвардии оказали помощь мужчине, которому стало плохо в центре Киева. Как сообщает МВД, по предварительному осмотру - у мужчины случился сердечный приступ.

18:00 Дебатов ждут не только в Украине. Вот, например, афиша в одном из пабов Беларуси:

17:50 Возле "Олимпийского" обстановка спокойная. Люди стоят в очередях, чтобы пройти на стадион. Перед стадионом проходит небольшой концерт в поддержку Порошенко. На площади возле НСК около тысячи людей. Также возле сцены Порошенко зрители танцуют и водят хоровод.

Біля сцени Порошенка співають та танцюють із прапором pic.twitter.com/jmgSgecRGN — Новое Время (@tweetsNV) 19 апреля 2019 г.

17:30 Зрители уже занимают места на стадионе. На стадионе уже начался концерт. Сами же дебаты, как ожидается, начнутся в 19:00.

17:18 Нацполиция приступила к охране общественного порядка на НСК.

17:00 В связи с проведением дебатов между кандидатами в Президенты на НСК "Олимпийский" возникла сложная транспортная ситуация на въезде в Киев, над решением которой правоохранители работают.

"В связи с проведением дебатов между кандидатами на пост Президента на НСК "Олимпийский" на въезде в столицу наблюдается сложная транспортная ситуация, людей привозят со всей страны. Полицейские работают над ее решением. Просим водителей относиться с пониманием", - отметил первый заместитель главы МВД.

16:50 Телепрограмма дебатов на Олимпийском:

19:00 - Начало трансляции со стадиона. Ведущие: Андрей Куликов (от Порошенко) и Елена Фроляк (от Зеленского).

Дебаты начнутся с пятиминутных выступлений каждого из кандидатов. Затем Порошенко и Зеленский ответят на три вопроса от модератора оппонента. На каждый ответ выделяется пять минут.

От кандидатов также будет по три артиста, которые будут выступать по очереди, пока стадион будет заполняться зрителями.

16:25 Национальный спорткомплекс "Олимпийский" подготовили к сегодняшним дебатам. Об этом сообщил в Фейсбуке министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

16:20 Из-за дебатов на "Олимпийском" центр Киева парализовали пробки. Согласно данным сервиса Google Maps, в районе станции метро "Олимпийская" образовались пробки на улицах Антоновича, Большой Васильковской, Федорова, Казимира Малевича, Евгения Коновальца. Также частично парализованы бульвары Леси Украинки и Тараса Шевченко, улицы Мечникова и Богдана Хмельницкого.

16:15 У стадиона кинологи с собаками и конная полиция. На стадион начали пускать людей.

15:30 Участники митинга на Майдане Независимости в центре Киева в поддержку кандидата на пост президента, действующего главы государства Петра Порошенко после завершения его выступления направились к НСК "Олимпийский".

Фото: rbc.ua

15:27 Стало известно время начала ТВ-трансляции дебатов на НСК "Олимпийский". Общественный вещатель (телеканал UA: Перший) анонсирует в пятницу "Большой политический вечер", который продлится в прямом эфире пять часов с 18:50 до 00:00.

Согласно анонсу, в 18:50 начнется программа "Обратный отсчет. Предисловие", далее будет прямой эфир с НСК "Олимпийский", где должны состояться дебаты кандидатов в президенты.

Затем в 21:00 в студии Общественного ТВ стартуют национальные дебаты кандидатов в президенты, которые продлятся ровно час, и пройдут по регламенту ЦИК.

В 22:20 на телеканале начнется общественно-политическое шоу "Обратный отсчет", на которое также приглашены оба кандидата после дебатов, "чтобы дискутировать в прямом эфире с экспертами и зрителями".

14:52 Тем временем, на Майдане на смонтированной сцене началась акция "Защити Украину", на которой вещает Петр Порошенко перед дебатами на стадионе.

14:50 Пропуск на НСК "Олимпийский", где 19 апреля состоятся дебаты кандидатов в президенты, начнется в 16:00, с собой нужно иметь документы и быть готовым к проверке вещей.

"Подозрительные вещи мы будем изымать, а граждан не допускать к месту проведения мероприятия, несмотря на приглашения или билеты. На мероприятии запрещено использование любой символики, кроме государственных флагов. При этом проносить их можно только в виде полотнищ", - сказал начальник полиции Крищенко.

13:50 На НСК Олимпийский будет две сцены и две телетрансляции. Дебаты на сцене Зеленского будет модерировать ведущая программы Факты ICTV Елена Фроляк, хотя ее кандидатуру утвердили оба кандидата.

13:15 Из-за дебатов сегодня в центре столицы изменит работу общественный транспорт. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

12:00 На данный момент правоохранители готовятся к проведению дебатов. На стадионе работают кинологи, взрывотехническая служба, полиция ограничила движение транспорта в районе стадиона. Отмечается, что всего к обеспечению безопасности людей привлекли более 10 тысяч полицейских, военнослужащих Национальной гвардии и ГСЧС.

На стадионе уже установлены две сцены - одна напротив другой. Фан-зону разделили ради безопасности, так говорят в полиции. Предварительно ожидают, что посмотреть на дебаты придет до 60 тысяч человек. Зрителей начнут запускать на стадион за три часа до действа.

В 10 часов утра у стадиона уже перекрыли улицы для движения транспорта. Вечером в ограниченном режиме будут работать и ближайшие станции метро.

С 18 до 19 часов ограничат вход на станции метро "Льва Толстого" и "Олимпийская", а после завершения дебатов - на выход. Зато станция "Дворец спорта" будет работать без изменений. Обеспечивать правопорядок во время дебатов будут полиция, Нацгвардия, СБУ и спасатели. В целом, по данным Нацполиции, привлечено 10 тысяч правоохранителей.

Где и когда смотреть

НСК Олимпийский

Дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским должны начаться в 19:00 в пятницу, 19 апреля, на НСК Олимпийский. Трансляция, очевидно, будет на Facebook- страницах кандидатов и ряде телеканалов (последние пока не указывали время в анонсах). Телеграф также в режиме онлайн проследит за дебатами Порошенко и Зеленского на стадионе НСК Олимпийский в Киеве.

Команды кандидатов с 3 апреля выдвигали друг другу различные условия их проведения. Поэтому не исключено, что договоренность сорвется даже в последний момент. Согласно договору между командами Зеленского и Порошенко, а также руководством НСК Олимпийский, стадион арендован на 15 часов - с 9:00 до 00:00. Дебаты будут проходить на двух сценах по разные стороны стадиона.

Как попасть на стадион:

Вход на стадион откроют с 16:30. Пропускать будут по спискам и удостоверениям личности. Штаб Порошенко призывает заполнять анкеты:

"Если вы готовы поддержать своего кандидата, то заполняйте анкету, и вам позвонит кто-то из наших волонтеров. Анкета здесь. Рассмотрим. Поможем. До встречи!". Для желающих поддержать Порошенко организуют бесплатные автобусы из регионов.

В свою очередь Зеленский заявил о старте распространения бесплатных билетов на его дебаты с Порошенко. Их можно заказать на сайте debaty2019.org.ua.

В команде Зеленского заявили, что из-за большого количества желающих происходят перебои в работе билетного сервиса - менее чем за полсуток уже забронировали 12 тысяч мест.

UA: Суспільне

Согласно постановлению ЦИК, дебаты проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования с 20:00 до 21:00. Но по просьбе штаба Порошенко их перенесли на час позже. Соответственно теледебаты запланированы на 19 апреля с 21:00 до 22:00. Но состоятся ли они - неизвестно.

Не совсем понятно, как Зеленский и Порошенко успеют в студию к указанному времени после дебатов на стадионе. Помимо того, в штабе Зеленского заявляли, что он не будет участвовать в дебатах на Суспільному. В штабе Зеленского предлагали провести дебаты с Порошенко в прямом эфире по телемосту. Но глава Национальной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания заявил, что это запрещено правилами дебатов.

Если теледебаты Зеленского и Порошенко все же состоятся, их можно будет посмотреть на телеканале UA: Суспільне и послушать на UA: Українське радіо. Возможно, и на других телеканалах и радиостанциях - они сообщат об этом в своих анонсах.

Кто заплатит

На Суспільном дебаты проводятся за средства государственного бюджета. Один час будет стоить 5 млн 767 тысяч гривен без НДС, при условии, что явятся оба кандидата. Такую сумму выделил на дебаты Национальной общественной телерадиокомпании ЦИК.

Предвыборные дебаты на стадионе НСК Олимпийский будут стоить примерно от 6 до 8 миллионов гривен, эти расходы разделят поровну избирательные фонды кандидатов в президенты. По крайней мере об этом заявил спикер предвыборного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.

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Напомним, вокруг дебатов разразилось самое острое противостояние за всю предвыборную кампанию.

3 апреля Владимир Зеленский заявил, что готов идти на дебаты с действующим Президентом Украины Петром Порошенко. При этом шоумен выдвинул ряд условий: проведение дебатов на НСК "Олимпийский"; сдача анализов на алкоголь и наркотики; признание действующим Главой государства того, что он идет на дебаты не с "марионеткой Кремля или Коломойского", не с "клоуном", а с кандидатом в президенты.

4 апреля появилось видеообращение П.Порошенко, в котором он согласился на участие в дебатах на стадионе.

Еще кандидаты в президенты сдавали анализы перед дебатами, но каждый сделал это по-своему. От анализов международной антидопинговой организации WADA Зеленский отказался, а Порошенко их сдал.

11 апреля в штабе Владимира Зеленского предложили провести дебаты кандидатов в президенты 19 апреля по телемосту в прямом эфире. Такой вариант озвучил глава штаба Зеленского Иван Баканов. По его словам, вариант телемоста возможен, если на момент проведения дебатов Порошенко будет в студии "Суспільного", а Зеленский - на НСК "Олимпийском".

Петр Порошенко 11 апреля вечером пришел в студию 1+1 для участия в программе "Право на владу". Глава государства рассчитывал, что в студию приедет и его оппонент на выборах - Владимир Зеленский. Вместе с тем, Зеленский сообщил, что находится в Париже (Франция), куда он отправился для встречи с президентом Франции. Позже журналисты позвонили Зеленскому. В телефонном разговоре Зеленского и Порошенко в прямом эфире стороны выразили свое мнение о дебатах. Зеленский продолжает настаивать на дебатах 19 апреля на стадионе, между кандидатами возникла словесная перепалка.

Петр Порошенко настаивал на дебатах на "Олимпийском" 14 апреля, однако Владимир Зеленский не принял этого приглашения, и Петр Порошенко провел небольшую импровизированную пресс-конференцию и предвыборный митинг.

Кроме того, Центризбирком одобрил просьбу штаба Петра Порошенко о переносе времени дебатов кандидатов в эфире "Суспільного" с 20:00 на 21:00.

Также, из-за дебатов Порошенко и Зеленского завтра, 19 апреля, в центре Киева будет ограничено движение транспорта. В частности, ограничения распространяются на ул. Большая Васильковская, ул. Жилянская, ул. Саксаганского, ул. Эспланадная, ул. Шот