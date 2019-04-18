Стало известно, кто будет руководить дебатами на Олимпийском

Новости Украины: Общественное ТВ будет руководить эфиром дебатов Порошенко и Зеленского на НСК "Олимпийский" 19 апреля.

Общественный вещатель будет отвечать за режиссерское обеспечение и художественное руководство эфира встречи кандидатов в президенты Украины – действующего главы государства Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского на НСК "Олимпийский" 19 апреля.

Как сообщает в четверг Общественное на станице в соцсети Фейсбук, с такой просьбой к вещателю обратились штабы кандидатов в президенты Украины, "и команда Общественного согласилась оказать необходимую помощь".

В сообщении отмечается, что накануне, 17 апреля, стало известно, что штабы согласились провести дискуссию на НСК "Олимпийский" в 19:00 19 апреля, однако не договорились по вопросам телепроизводства и организации трансляции, ведь каждый штаб настаивал на своем обеспечении процесса трансляции, не доверяя медиа-организациям, предлагаемым оппонентом.

"Сегодня штабы решили, что равенство доступа к эфиру каждого кандидата может обеспечить только Общественный вещатель", - пояснили в Общественном ТВ.

Председатель правления ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" Зураб Аласания заявил, что Общественное согласилось предоставить режиссера эфира, а также оператора-постановщика трансляции, задействовать творческую группу, чтобы обеспечить равный доступ каждому кандидату к проявлениям в этом эфире.

"Люди, которые "нажимают на кнопки" и нацеливают камеры, – очень важны, ведь зрители буквально видят картинку их глазами. В какой момент кто появляется на экране, под которым ракурсом, появляется вообще – все эти художественные элементы оказывают большое влияние на восприятие зрителями информации. Общественный вещатель является медиа-компанией, которая не принадлежит ни одной политической или бизнес-группе, а потому может обеспечить беспристрастность освещения,", - сказал З.Аласания.

В то же время, по его словам, штабы пока еще не определились по поводу ведущего мероприятий на стадионе, а также не договорились о техническом обеспечении трансляции и соответственно компании, которая раздаст сигнал всем желающим СМИ.

Общественное ТВ также напоминает, что ожидает кандидатов в президенты на национальные теледебаты после завершения мероприятий предвыборной агитации на НСК "Олимпийский", которые, согласно законодательству, должны состояться в студии Общественного в 20:00 19 апреля и длиться 60 минут непрерывного эфирного времени.

Зураб Аласания на своей странице в соцсети Фейсбук также сообщил, что вскоре ожидается решение ЦИК относительно изменения времени национальных дебатов с 20:00 до 21:00 (как сейчас) на один час позже, то есть с 21:00 до 22:00.