Дебаты на "Олимпийском": общественный транспорт изменит режим работы

Новости Украины: В Киеве сегодня метро и троллейбусы изменят режим работы из-за дебатов на "Олимпийском".

Сегодня в центре столицы изменит работу общественный транспорт. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации. Так, ориентировочно с 12:00 и до окончания мероприятий вносятся изменения в работу троллейбусов маршрутов № 3, 9, 12, 14, 15, 40, 40к и автобусов маршрутов № 5, 20, 55, 69.

Транспорт будет курсировать следующим образом:

троллейбусы маршрута № 3 - от Железнодорожного массива (ул. Волгоградская) до железнодорожного вокзала "Южный";

троллейбусы маршрута № 9 - от Международного аэропорта "Киев" ("Жуляны") до железнодорожного вокзала "Южный";

троллейбусы маршрута № 12 - от ст. м. "Васильковская" до ст. м. "Лыбидская";

троллейбусы маршрута № 14 - от Ботанического сада до б-ра Леси Украинки (до ул. Новогоспитальной);

троллейбусы маршрута № 15 - от ст. м. "Выдубичи" до б-ра Леси Украинки (до ул. Новогоспитальной);

троллейбусы маршрутов № 40, 40к - от ул. Кадетский гай до ул. Волгоградской (Железнодорожный массив)

автобусы маршрута № 5 - в направлении железнодорожного вокзала от ул. Изюмской до ул. Ямской по собственной трассе, далее ул. Казимира Малевича - ул. Короленковская - ул. Тарасовская, дальше по собственному маршруту;

автобусы маршрута № 20 - от ж/м Корчеватое до ул. Деловой; автобусы маршрута № 55 - от Дарницкой площади до ул. Бассейной;

автобусы маршрута № 69 - от ул. Литвиненко-Вольгемут до ул. Тарасовской.

Как сообщалось, 19 апреля в центре Киева полицейские ограничивать движение транспорта с 10:00 до 22:00 на участках улиц Большой Васильковской, Деловой, Василия Тютюнника, Физкультуры, Жилянской, Саксаганского, Эспланадной, Рогнединской. Кроме того, 19 апреля ограничат вход на станции метро "Льва Толстого" и "Олимпийская". Ограничения на вход планируют применить с 18:00 до 19:00, на выход - после завершения мероприятия.

На станцию "Дворец спорта", предварительно, будут запускать без ограничений.