Главные цитаты: что сказали Порошенко и Зеленский на дебатах

Новости Украины: Главные цитаты из дебатов Владимира Зеленского и Петра Порошенко на НСК "Олимпийский".

Кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский провели вечером 19 апреля дебаты на стадионе "Олимпийский" в Киеве. По данным МВД Украины, на стадионе из смотрели 22 тысячи человек.

Зрителей на арену начали пускать еще в 16:00 по местному времени, за три часа до начала мероприятия, билеты бесплатно распространяли штабы кандидатов.

Модераторами дебатов стали журналисты Андрей Куликов и Елена Фроляк. Кандидатуру Куликова предложил Порошенко, а Фроляк — штаб Зеленского. Перед началом мероприятия Куликов напомнил правила: у каждого из кандидатов будет возможность выступить с пятиминутной речью и задать вопрос оппоненту. Кроме того, модераторы дебатов зададут каждому из участников по три вопроса. Для того чтобы определить очередь выступления, модераторы кинули монетку. Первым слово получил Зеленский.

На стадионе было две сцены, однако Порошенко, появившись, поднялся на ту, которую уже занял Зеленский.

Самые яркие цитаты кандидатов на пост президента Украины

Зеленский в начале своего выступления заявил, что чувствует себя Вакарчуком и поблагодарил за поддержку. Зеленский заявил, что в 2014 году голосовал за Порошенко, "но ошибся".

Зеленский заявил, что Порошенко "Медведчуком передает приветики в Москву".

"Я не политик, я простой человек, пришедший сломать систему. Я результат ваших ошибок и обещаний", - сказал он, обращаясь к Порошенко.

Порошенко, выступая на дебатах заявил, что важно знать позицию кандидата в президенты воюющей страны, что именно он собирается делать.

Порошенко подчеркнул, что перед Украиной много вызовов и президент должен быть сильным.

"Я верю, что господин Владимир не хочет сдать Украину, но Путин об этом мечтает и если он не знает, как это сделать, мы должны убирать риски. У нас есть только красивая обертка... Вы не кот в мешке, вы мешок а в вашем мешке олигархи и все, что угрожает моей стране", - заявил Порошенко.

О неопытности Зеленского как политика

Порошенко обвинил Зеленского в тотальной некомпетентности.

Порошенко спросил у Зеленского, сел ли бы он в самолет, пилот которого сел, чтобы поучиться?

"Почему президент может себе позволить это? Господин Владимир, не издевайтесь над нашим государством", - призвал Порошенко.

"Я не ваш оппонент - я ваш приговор ", - сказал Зеленский Порошенко.

Зеленский заявил, что никогда не разговаривал с Путнина и не был в РФ с начала войны.

"Лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре", - добавил он.

Коррупция

Зеленский задает Порошенко вопросы, которые получил от народа, в частности, о Гонтаревой, продукции "Рошен" в "ДНР/ЛНР" и коррупции.

"Абсолютно все, что говорит Владимир ложь и не соответствует действительности", - подчеркнул Порошенко.

"Ни один из моих друзей не имеет и будет иметь отношение к коррупции, а как только будет обоснованное подозрение - он перестанет быть моим другом. Виноват - должен сидеть в тюрьме", - добавил Порошенко.

"Я не у прокурора и ничего не сделал, чтобы там быть, а вам может придется встретиться... Я держу кулаки, чтобы вашего окружения в политике больше не было", - сказал Зеленский, обращаясь к Порошенко.

Он добавил, что Украина выбрала путь в Европу.

"Вы не пророк и я не Моисей мы не можем куда-то вести Украину. Украина идет в Европу", - сказал он.

Кроме того, Зеленский добавил, что все люди, которые нарушают закон, и если среди них будет Коломойский - все сядут за решетку.

"Сядут тогда, когда нарушат закон", - добавил он.

Порошенко и Зеленский стали на колени

"По поводу колен перед Путиным. Я говорил: я готов стать перед вами на колени, только не ставьте на колени Украину.

Я готов сейчас стать на колени перед каждой женщиной, которая не дождалась мужа, отца. И вас приглашаю (стал на колени, Петр Порошенко в это время отвернулся - прим.Ред.)." Вот видите, Петр Алексеевич, не так сложно быть человеком", - сказал Зеленский.

Петр Порошенко ответил на вопрос Владимира Зеленского "Вам не стыдно?"

"Нет, потому что я горжусь Украиной и 5 годами", - сказал Порошенко.

Заключительное слово Зеленского

"Большое спасибо каждого из вас. Я бы с удовольствием эти пять минут провел среди вас.

У Петра Алексеевича было много достижений: томов, мова, армия, безвиз - все, что было на билбордах. Только я не понимаю, почему все эти достижения вы записали себе? Украинский язык был и до вас. Безвиз - это и ваша победа, но за него задолго до вас боролись дипломаты и диаспора. Томос - это победа Филарета, он занимался этим давно, когда вы еще были прихожанином Московского патриархата. Армия - это победа наших бойцов и волонтеров".

"И дело даже не в том, что в вашем окружении взяточники. Самое плохое, что вы отняли у нас пять лет. Сделаем их вместе!"

Заключительное слово Порошенко

Порошенко зовет Зеленского на дебаты на Суспільному. "Из ваших ответов понятно, что вы пока живете прошлым, распространяете ложь. Вы - не Голобородько, вы - главный проводник олигархов, вы закрыли свою декларацию за 2018 год. Я приму любой выбор украинского народа 21 и 22 мы должны объединится".

Зеленский раскритиковал реформы, плохие дороги и заявил, что сделает все, чтобы закончить войну.

Порошенко, в свою очередь, заявил, что не допустит возвращения олигархов и предложил завершить встречу исполнением гимна.

После проведения дебатов на НСК "Олимпийский" Петр Порошенко отправился на "Суспільне", где по закону должны пройти дебаты на телевидении. Команда Владимира Зеленского отказалась от участия.