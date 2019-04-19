Скачать
Пятница, 19.04.2019
Стадион, так стадион: главные цитаты Порошенко и Зеленский на дебатах
Стадион, так стадион: главные цитаты Порошенко и Зеленского
День дебатов между Порошенко и Зеленским: главное
День дебатов между Порошенко и Зеленским: главное
Уайлдер пообещал провести бой с Джошуа
Уайлдер пообещал провести бой с Джошуа
"Золота Дзиґа-2019": имена победителей украинской кинопремии
"Золота Дзиґа-2019": имена победителей украинской кинопремии

Дебаты на "Суспильном": В СБУ дали комментарий по поводу возможного теракта

Дебаты на "Суспильном": В СБУ дали комментарий по поводу возможного теракта
21:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: СБУ зафиксировала анонимный звонок о якобы минировании "Общественного", вероятно, с территории РФ.

Предположительно с территории РФ поступил звонок о якобы минировании "Общественного телевидения" перед началом дебатов, на которые прибыл только действующий глава государства Петр Порошенко, поясняют в Службе безопасности Украины.

"СБУ зафиксировала анонимный звонок о якобы минировании "Общественного телевидения". Мы не исключаем, что он поступил с территории РФ", - сообщила агентству "Интерфакс-Украина" спикер СБУ Елена Гитлянская.

По ее словам, ранее в течение пятницы поступали звонки о якобы минировании НСК "Олимпийский", и эти звонки поступали из РФ.

В свою очередь, в столичном главке полиции агентству сообщили, что не располагают информацией о поступившем звонке о якобы минировании "Общественного телевидения". При этом, по данным полиции Киева, ранее в пятницу на спецлинию "102" поступало сообщение о якобы минировании ТРЦ "Олимпийский".

Как сообщалось, П.Порошенко в пятницу вечером прибыл в студию "Общественного телевидения", где должны пройти национальные дебаты кандидатов на пост президента Украины. В то же время ведущая сообщила, что второго кандидата – шоумена Владимира Зеленского - в студии пока нет.

Ведущая дебатов на "Общественном" предупредила о возможном теракте

Затем она сказала: "Нам сообщили, что в зале есть человек, который может осуществить террористический акт". Она отметила, что у П.Порошенко есть возможность покинуть студию. Он отказался покинуть помещение.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

СБУ, Петр Порошенко, Дебаты, Общественное, Выборы 2019: Второй тур.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дебаты Порошенко и Зеленского на Олимпийском: все подробности
02 Стали известны полуфинальные пары Лиги Европы
03 Приметы и обряды на 19 апреля – Евтихий Тихий и Ерема Пролетный
04 Дебаты Порошенко vs Зеленский: что происходит на Олимпийском (фото, видео)
05 Оформить пенсию в один клик: Пенсионный фонд запускает новый сервис
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
20 апреля в Украине наступит &quot;день тишины&quot;
20 апреля в Украине наступит "день тишины"
В Донецкой области разбился беспилотник ОБСЕ
В Донецкой области разбился беспилотник ОБСЕ
Погода на выходные: тепло возвращается, но местами обещают заморозки
Погода на выходные: украинцам обещают заморозки
Шок: первенец принца Гарри и Меган Маркл не получит королевского титула
Шок: первенец принца Гарри и Меган Маркл не получит королевского титула
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь