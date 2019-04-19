Волкер: Украина восстановит контроль над своими территориями

Новости Украины: Представитель Госдепа США по вопросам Украины уверен, что Украина восстановит контроль над своими временно оккупированными территориями.

США поддерживает демократическую Украину, и уверены, что она восстановит контроль над своими территориями, включая и ныне временно оккупированный Россией Крым. Такое обращение спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер выложил в Twitter накануне второго тура выборов Президента Украины.

"Накануне выборов в воскресенье я хотел бы повторить, что США вместе с вами, и мы здесь, чтобы поддержать мирную, сильную, демократическую, процветающую, безопасную, Украину, которая восстановит контроль над своими границами и территориями, включая Крым", - написал Волкер.

Как сообщалось, 21 апреля в Украине состоится второй тур выборов Президента, в который вышли шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.