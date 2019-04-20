Личный состав структур МВД уже заступает на охрану избирательных участков

Новости Украины: Личный состав структур МВД заступил к охране и обеспечению порядка на избирательных участках.

Личный состав структур Министерства внутренних дел Украины уже приступили к охране избирательных участков и обеспечения порядка во время голосования на втором туре выборов президента 21 апреля, отмечает первый заместитель главы МВД Сергей Яровой.

"К сожалению, мы не можем дать отдохнуть личному составу, потому что на участки уже завезли бюллетени, уже взяты под охрану избирательные участки. И личный состав буквально везде заступает непосредственно для обеспечения порядка при проведении выборов", - сказал С.Яровой на брифинге после завершения дебатов кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский" в пятницу в Киеве.

Напоминаем, в Министерстве внутренних дел напоминают избирателям о запрете фотографирования избирательного бюллетеня во время второго тура президентских выборов, 21 апреля. Об этом заявил советник министра МВД Иван Варченко на брифинге, передает корреспондент.