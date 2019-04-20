Аваков оценил работу правоохранителей на дебатах

Новости Украины: Арсен Аваков: Правоохранители блестяще обеспечили правопорядок на дебатах на НСК "Олимпийский".

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что правоохранители блестяще обеспечили правопорядок во время проведения дебатов кандидатов в президенты Украины на НСК "Олимпийский".

"Наши полицейские, спасатели, нацгвардейцы блестяще обеспечили проведение первых в Украине предвыборных дебатов кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский"! Высокий профессиональный уровень, которого заслуживает цивилизованная страна", - написал министр на своей странице в микроблоге Твиттер в пятницу вечером после завершения дебатов на НСК "Олимпийский".

Напоминаем: ситуация на НСК "Олимпийский", где состоятся предвыборные дебаты кандидатов в Президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского, под полным контролем правоохранителей. Об этом в Facebook написал советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.