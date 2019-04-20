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Гройсман: Более 8 миллионов украинцев воспользовались "Доступными лекарствами"

Гройсман: Более 8 миллионов украинцев воспользовались "Доступными лекарствами"
06:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: volodymyrgroysman

Новости Украины: Более 8 миллионов украинских граждан воспользовались программой "Доступные лекарства".

Уже более 8 миллионов украинцев воспользовались правительственной программе "Доступные лекарства".

Об этом Премьер-министр Владимир Гройсман отметил на своей странице в Facebook.

“В целом уже более 8 миллионов украинцев воспользовались "Доступными лекарствами". Сейчас в реестре 258 препаратов, которые больные могут получить полностью бесплатно или с небольшой доплатой”, - отметил Гройсман.

По его словам, благодаря этой программе украинцы могут не прерывать курс из-за недостатка денег, то есть лечение стало более системным.

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Кроме того, добавил премьер-министр, Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что программа “Доступные лекарства” упростила украинцам доступ к лечению и помогла снизить цены на препараты.

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Все по теме:

Здоровье, Таблетки, Премьер-министр, Медицина, Препараты, Владимир Гройсман, Доступные лекарства.
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