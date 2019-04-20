Гройсман: Более 8 миллионов украинцев воспользовались "Доступными лекарствами"

Новости Украины: Более 8 миллионов украинских граждан воспользовались программой "Доступные лекарства".

Уже более 8 миллионов украинцев воспользовались правительственной программе "Доступные лекарства".

Об этом Премьер-министр Владимир Гройсман отметил на своей странице в Facebook.

“В целом уже более 8 миллионов украинцев воспользовались "Доступными лекарствами". Сейчас в реестре 258 препаратов, которые больные могут получить полностью бесплатно или с небольшой доплатой”, - отметил Гройсман.

По его словам, благодаря этой программе украинцы могут не прерывать курс из-за недостатка денег, то есть лечение стало более системным.

Кроме того, добавил премьер-министр, Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что программа “Доступные лекарства” упростила украинцам доступ к лечению и помогла снизить цены на препараты.