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Глава государства подписал указ об европейской и евроатлантической интеграции

Глава государства подписал указ об европейской и евроатлантической интеграции
00:51 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Петр Порошенко утвердил указ об европейской и евроатлантической интеграции.

Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ "Вопросы европейской и евроатлантической интеграции".

Об этом сообщает президентская пресс-служба.

"Глава государства утвердил План мероприятий по реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора с целью обеспечения необратимости европейского и евроатлантического курса Украины, согласно части третьей статьи 102 Конституции Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Кабинет министров должен обеспечить выполнение вместе с соответствующими государственными органами Плана мероприятий по реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора, утвержденного этим Указом, и ежеквартально информировать Президента Украины о ходе выполнения, а также отчитываться о выполнении указанного Плана мероприятий в установленные сроки.

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Согласно указу, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины поручено обеспечить рассмотрение на заседании СНБО в мае 2019 года вопрос о проведении отдельных обзоров, включенных в комплексный осмотр сектора безопасности и по итогам консультаций с представителями НАТО и государств-членов НАТО во втором полугодии 2019 года на рассмотрение Президенту Украины проекты законов об охране секретной информации и о разведке.Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Кабмин, Указ, Петр Порошенко, Подписал.
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