В Мариуполе подписали Меморандум о сотрудничестве с USAID

Новости Украины: Представитель Агентства США по международному развитию подписал с мэром Мариуполя соглашение о сотрудничестве в рамках проекта по экономической поддержке.

Сегодня, 16 апреля, в Мариуполе был подписан Меморандум с представителями американской организации для реализации сотрудничества в рамках проекта "Экономическая поддержка Восточной Украины". Сторону Ассоциации представлял Майкл Пиллсбери. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета города.

Соглашение поможет восстановить некоторые инфраструктурные объекты и реализовать бизнес-проекты. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал, что благодаря поддержке американских партнеров в городе удалось осуществить такие проекты, как создание Центров предоставления административных услуг, что значительно облегчает населению решение вопросов социального направления. Также был освоен проект "VEZHA" - креативное свободное пространство для отдыха и общения. Идею воплотили в жизнь в здании водонапорной башни, что создало особую атмосферу помещений.

В этот раз власти города хотят охватить пять направлений для реализации следующих проектов, которые помогут развивать малый и средний бизнес. Данное соглашение поможет укрепить не только экономику отдельного города, но и интегрировать уникальные бизнес-идеи в экономику страны. Майкл Пиллсбери, свою очередь, заметил, что пятилетнее сотрудничество по данному Меморандому будет базироваться не только на поддержке экономической составляющей стороны-партнера, но и на продвижении информационного сектора и работе с высшими учебными заведениями.

В USAID хотят, чтобы для предпринимателей был создан IT-хаб. Такое новшество поможет бизнесменам пользоваться ресурсами центра, а главное - получить доступ к обучающим материалам со всего мира. Благодаря такому внедрению город увеличит количество рабочих мест и оставит молодежь работать в стране, считает представитель Ассоциации.