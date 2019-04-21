МИД Польши: во всех странах Восточного партнерства есть замороженные конфликты

Новости Украины: Польский дипломат Марцин Пшидач рассказал о направлениях российской агрессии в восточноевропейском регионе.

Влияние Москвы на безопасную ситуацию в регионе является деструктивным.

На этом в интервью PAP подчеркнул заместитель главы МИД Польши по восточным вопросам Марцин Пшидач.

“Мы видим деструктивное влияние российской политики на безопасную ситуацию в регионе и с беспокойством следим за динамикой. Во всех странах Восточного партнерства, кроме Беларуси, имеем дело с замороженными конфликтами: Нагорный Карабах, который является предметом спора между Арменией и Азербайджаном, Абхазия и Южная Осетия в Грузии, Приднестровье в Молдове, Донбасс и Крым в Украине. Во всех этих конфликтах активную роль играет Россия, одной из целей которой является внутренняя дестабилизация соседних стран и задержания их интеграции с евроатлантическими структурами”, - заявил Пшидач.

По его словам, Польша пытается противодействовать этому на международной арене, используя свое присутствие в Совбезе ООН, механизмы ОБСЕ и инструменты Совета Европы.

“Важнейшей целью таких действий должно быть выстраивание устойчивости всех восточных соседей ЕС к внешней и внутренней кризиса”, - подчеркнул Пшидач.

Заместитель главы МИД Польши подчеркнул, что ключ к улучшению отношений между Польшей и Россией лежит, прежде всего, в Москве. Очень важным вопросом двусторонних отношений он назвал возвращение Польше обломков президентского самолета Ту-154М, разбившегося в 2010 году под Смоленском.

“Содержание собственности польского государства, чем обломки самолета Ту-154М, не понятное ни с политической, ни с юридической точек зрения. Обломки самолета являются собственностью Польши и мы требуем скорейшего их возвращения”, - заявил польский дипломат.