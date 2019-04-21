Выборы 2019: количество избирателей в Турции возросло на 43% после первого тура

Новости Украины: Посол Украины в Турции Андрей Сибига рассказал, что количество украинских избирателей возросло на 43% по сравнению с первым туром.

Количество украинских избирателей, зарегистрировавшихся для голосования на выборах президента Украины на территории Турции, возросло на 43% по сравнению с первым туром. Об этом заявил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"Зарубежные избирательные участки в Турции начали работу в штатном режиме. Количество зарегистрированных избирателей выросло на 43% по сравнению с первым туром выборов. Дипмиссии в Анкаре, Стамбуле и Анталии осуществляют все необходимые меры с целью обеспечения надлежащего избирательного процесса , - написал посол в Twitter.

Закордонні виборчі дільниці в Туреччині розпочали роботу в штатному режимі.К-ть зареєстрованих виборців зросла на 43% у порівнянні з першим туром виборів.Дипмісії в Анкарі,Стамбулі та Анталії здійснюють всі необхідні заходи з метою забезпечення належного виборчого процесу #Вибори pic.twitter.com/c2H9rHaJ3Q — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) 21 апреля 2019 г.

Отметим, что в других странах украинцы также активно голосуют, утром наблюдались очереди на избирательных участках в Чехии и Польше.

Всего в заграничном избирательном округе ЦИК сформировали 101 участковую комиссию. Украинцы голосуют в 72 странах мира. В субботу в 23:00 по киевскому времени, начал работу избирательный участок #900001, расположенный в посольстве Украины в Австралии. Выборы президента завершатся после закрытия последнего участка в Сан-Франциско. Голосование там продлится до 6 утра по Киеву 22 апреля.