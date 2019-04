Еврокомиссар Хан поздравил украинцев с "демонстрацией демократической зрелости"

Европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах Президента Украины и призвал продолжать реформы и борьбу с коррупцией.

Об этом он написал в Twitter.

"Поздравляю украинский народ с демонстрацией демократической зрелости, а избранного президента Владимира Зеленского с победой. Этот результат дает мощный мандат для более энергичной борьбы с коррупцией и освобождения государства от олигархического контроля", - подчеркнул Ган.

I congratulate the #Ukrainian people on their show of democratic maturity

and the President elect, Volodymyr #Zelensky, on his victory. This result is a very strong mandate to fight corruption more vigourosly and to free the state from oligarchic state capture. 1/2

— Johannes Hahn (@JHahnEU) 21 апреля 2019 г.