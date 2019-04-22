Еврокомиссар Хан поздравил украинцев с "демонстрацией демократической зрелости"

Новости Украины: Еврокомиссар призвал Зеленского продолжить борьбу с коррупцией.

Европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах Президента Украины и призвал продолжать реформы и борьбу с коррупцией.

Об этом он написал в Twitter.

"Поздравляю украинский народ с демонстрацией демократической зрелости, а избранного президента Владимира Зеленского с победой. Этот результат дает мощный мандат для более энергичной борьбы с коррупцией и освобождения государства от олигархического контроля", - подчеркнул Ган.

I congratulate the #Ukrainian people on their show of democratic maturity

and the President elect, Volodymyr #Zelensky, on his victory. This result is a very strong mandate to fight corruption more vigourosly and to free the state from oligarchic state capture. 1/2 — Johannes Hahn (@JHahnEU) 21 апреля 2019 г.

По словам еврокомиссара, процесс реформ и реализация Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС должны продолжаться, чтобы украинский народ мог сполна воспользоваться их преимуществами.

Он также заверил, что сделает все возможное для поддержки Украины на этом пути.

Как сообщалось, в Украине 21 апреля проводилось повторное голосование на очередных выборах Президента Украины.

По данным Национального экзит-пола по состоянию на 20.00, лидером президентской гонки является Владимир Зеленский, который набирает 73% голосов, у Петра Порошенко — 25,5%.