Выборы Президента 2019: второй тур
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Еврокомиссар Хан поздравил украинцев с "демонстрацией демократической зрелости"

Еврокомиссар Хан поздравил украинцев с "демонстрацией демократической зрелости"
03:20 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Еврокомиссар призвал Зеленского продолжить борьбу с коррупцией.

Европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения  поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах Президента Украины и призвал продолжать реформы и борьбу с коррупцией.

Об этом он написал в Twitter.

"Поздравляю украинский народ с демонстрацией демократической зрелости, а избранного президента Владимира Зеленского с победой. Этот результат дает мощный мандат для более энергичной борьбы с коррупцией и освобождения государства от олигархического контроля", - подчеркнул Ган.

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По словам еврокомиссара, процесс реформ и реализация Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС должны продолжаться, чтобы украинский народ мог сполна воспользоваться их преимуществами.

Он также заверил, что сделает все возможное для поддержки Украины на этом пути.

Как сообщалось, в Украине 21 апреля проводилось повторное голосование на очередных выборах Президента Украины.

По данным Национального экзит-пола по состоянию на 20.00, лидером президентской гонки является Владимир Зеленский, который набирает 73% голосов, у Петра Порошенко — 25,5%.

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Еврокомиссия, Владимир Зеленский, Йоганнес Хан, Выборы 2019: Второй тур.
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