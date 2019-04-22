Выборы Президента 2019: второй тур
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Понедельник, 22.04.2019
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Гуайдо отметил важность свободных выборов и поздравил Зеленского с победой

Гуайдо отметил важность свободных выборов и поздравил Зеленского с победой
05:05 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины: Лидер оппозиции Венесуэлы поздравил Зеленского с победой.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в понедельник принес Владимиру Зеленскому поздравления с победой на выборах президента Украины, второй тур которых прошел в воскресенье. Соответствующее заявление, в котором политик отметил важность свободных выборов в стране, было размещено на странице Гуайдо в Twitter, передает УНН.

"Я поздравляю граждан Украины и Владимира Зеленского с его широкой и решительной победой. Свободные выборы — это механизм, позволяющий народу выражать и воплощать в жизнь их стремление к переменам", — написал он.

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Владимир Зеленский лидирует во втором туре выборов президента Украины с 73,01% голосов избирателей после обработки Центральной избирательной комиссией Украины 50% электронных протоколов. Об этом в понедельник сообщил ЦИК Украины. Действующий президент Украины Петр Порошенко получил поддержку 24,65% избирателей.

Напоминаем, 23 января Гуайдо, назначение которого на должность спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран, в том числе Украина. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США.

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Венесуэла, Владимир Зеленский, Хуан Гуайдо, Выборы 2019: Второй тур.
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