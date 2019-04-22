Гуайдо отметил важность свободных выборов и поздравил Зеленского с победой

Новости Украины: Лидер оппозиции Венесуэлы поздравил Зеленского с победой.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в понедельник принес Владимиру Зеленскому поздравления с победой на выборах президента Украины, второй тур которых прошел в воскресенье. Соответствующее заявление, в котором политик отметил важность свободных выборов в стране, было размещено на странице Гуайдо в Twitter, передает УНН.

"Я поздравляю граждан Украины и Владимира Зеленского с его широкой и решительной победой. Свободные выборы — это механизм, позволяющий народу выражать и воплощать в жизнь их стремление к переменам", — написал он.

Como Presidente (E) de la República Bolivariana de Venezuela, felicito al pueblo de Ucrania y a Volodímir Zelenski por su amplia y contundente victoria. Las elecciones libres son el mecanismo que permite a los pueblos

expresar y materializar sus ansias de cambio. — Juan Guaidó (@jguaido) 21 апреля 2019 г.

Владимир Зеленский лидирует во втором туре выборов президента Украины с 73,01% голосов избирателей после обработки Центральной избирательной комиссией Украины 50% электронных протоколов. Об этом в понедельник сообщил ЦИК Украины. Действующий президент Украины Петр Порошенко получил поддержку 24,65% избирателей.

Напоминаем, 23 января Гуайдо, назначение которого на должность спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран, в том числе Украина. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США.