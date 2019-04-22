Посол Германии о выборах в Украине: Самое важное - это были свободные выборы

Новости Украины: Посол Германии считает, что на выборах в Украине народ решил, что нужны перемены.

Посол Германии в Украине Эрнст Райхель назвал прошедшие в Украине выборы свободным решением украинского народа. Об этом он заявил в интервью Deutsche Welle.

"Самое важное - это были свободные выборы, а украинский народ смог решить, кто станет его президентом. Народ решил, что нужны перемены", - заявил он в ночь на понедельник, 22 апреля.

"Предвыборная гонка была жесткой и не всегда корректной, но это был открытый спор с сопоставимыми возможностями со всех сторон", - добавил Райхель.

В свою очередь немецкий депутат Европарламента и наблюдатель на выборах в Украине Ребекка Хармс, представляющая партию "зеленых", назвала проведение свободных выборов в Украине на фоне российского вторжения заслугой действующего президента Петра Порошенко.

"На меня произвело большое впечатление, что Порошенко так быстро поздравил победителя Зеленского и признал итоги выборов", - отметила она. Хармс выразила надежду, что Зеленский успешно воспользуется выданным ему кредитом доверия.