Замглавы фракции БПП: У нас есть перспектива в будущем украинской политики

Новости Украины: Команда Порошенко намерена взять реванш на парламентских выборах.

Команда Петра Порошенко, признавшего поражение на президентских выборах, надеется "взять реванш" на выборах в парламент.

Об этом заявил в прямом эфире российской радиостанции "Эхо Москвы" заместитель главы парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко.

"Как сказал Порошенко, он не уходит из политики. Мы будем сильной оппозицией и, вполне возможно, что уже на парламентских выборах сможем взять реванш. В любом случае мы будем бороться за сохранение тех достижений, которые уже есть по итогам этих 5 лет. Мы убеждены, что у нас есть перспектива в будущем украинской политики", — сказал он.

По словам Гончаренко, в случае победы на парламентских выборах, партия сможет рассчитывать на пост премьер-министра для Петра Порошенко, а также формирование правительства.

"Однако делать прогнозы сейчас рано. Это будет зависеть от результатов выборов, а они, как мы сегодня видели, непредсказуемы", – отметил депутат.