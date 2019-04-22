ЦИК обработала более 70% протоколов: Зеленский лидирует почти во всех областях

Новости Украины: Зеленский побеждает с 73% по результатам обработки более 70% протоколов.

Центральная избирательная комиссия обработала 70,33% электронных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования во втором туре выборов президента Украины.

Соответствующие данные размещены на сайте ЦИК.

За кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали 73%, или 9 568 550 избирателей, за его оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко - 24,66%, или 3 232 477 избирателей.

Порошенко лидирует только во Львовской области.

Как сообщалось ранее, по результатам Национального экзит-пола, во втором туре президентских выборов, 21 апреля, за шоумена Владимира Зеленского проголосовали 73%, за действующего главу государства Петра Порошенко - 25,5% избирателей. Согласно данным из 199 избирательных округов, активность избирателей во втором туре выборов президента составила 62,07%.