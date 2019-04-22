Синютка покидает пост главы Львовской ОГА

Новости Украины: Председатель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка заявил, что покидает пост, но не конкретизировал, когда именно собирается уйти с

Олег Синютка заявил об отставке с поста главы Львовской областной государственной администрации (ОГА).

"Я оставляю пост главы Львовской ОГА, но остаюсь со Львовщиной, остаюсь с Львовом, остаюсь с нашими людьми, поддержку которых мы получили по результатам выборов", – сказал О. Синютка в понедельник во время аппаратного совещания в ОГА.

В то же время он не конкретизировал, когда именно собирается уйти с должности.

Согласно данным ЦИК, Львовская область единственная в Украине, где победил действующий президент Петр Порошенко – после обработки 97% протоколов участковых избиркомов за него проголосовали более 62% избирателей области. О.Синютка был назначен главой Львовской ОГА 26 декабря 2014 года.