Синютка покидает пост главы Львовской ОГА

Олег Синютка заявил об отставке с поста главы Львовской областной государственной администрации (ОГА).
"Я оставляю пост главы Львовской ОГА, но остаюсь со Львовщиной, остаюсь с Львовом, остаюсь с нашими людьми, поддержку которых мы получили по результатам выборов", – сказал О. Синютка в понедельник во время аппаратного совещания в ОГА.
В то же время он не конкретизировал, когда именно собирается уйти с должности.
Согласно данным ЦИК, Львовская область единственная в Украине, где победил действующий президент Петр Порошенко – после обработки 97% протоколов участковых избиркомов за него проголосовали более 62% избирателей области. О.Синютка был назначен главой Львовской ОГА 26 декабря 2014 года.