Выборы Президента 2019: второй тур
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Понедельник, 22.04.2019
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Ляшко требует принять закон об импичменте президента Украины

Ляшко требует принять закон об импичменте президента Украины
12:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Лидер Радикальной партии Олег Ляшко комментируя результаты второго тура президентских выборов в Украине заявил, что украинцы показали стремление завершить эпоху бедности.

Голосованием на выборах президента граждане Украины не только вынесли приговор системе власти, но и показали стремление завершить эпоху бедности, считает лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

"Вчера фактически люди, украинцы, вынесли приговор не просто системе власти Порошенко, вчерашнее голосование украинцев – это стремление к тому, чтобы, наконец, действительно закончилась эпоха жадности и эпоха бедности", - сказал О.Ляшко на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

По его словам, конец эпохи жадности – это, в первую очередь, приведение в соответствие с Конституцией и законами деятельности и президента, и парламента.

"Мы настаиваем, чтобы парламент в первоочередном порядке рассмотрел законы об импичменте президента Украины, о временных следственных комиссиях Верховной Рады, об отмене неприкосновенности президента, судей и парламента", - сказал О.Ляшко.

Политик также подчеркнул, что эпоха бедности закончится тогда, когда будет изменена экономическая политика.

"Нет сегодня оснований для повышения цены на газ… мы требуем отставки главы "Нафтогаза" Коболева, мы требуем приведения цен на газ в соответствие с экономическими рыночными реалиями. Правительство должно изменить свое решение, снизить цены на газ, и, как следствие снизить тарифы", - сказал О.Ляшко.

Напомним, Центральная избирательная комиссия обработала 95,21% электронных протоколов второго тура выборов Президента Украины. Согласно результатам обработанных электронных протоколов, лидирует Владимир Зеленский, за которого свои голоса отдали 73,16% избирателей. За Петра Порошенко проголосовали 24,50% избирателей. Зеленский побеждает во всех областях Украины, кроме Львовской, где Порошенко набирает 62,89%, и зарубежного избирательного округа, где за действующего Президента проголосовали 54,73%. Признаны недействительными 2.32% электронных протоколов.

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Олег Ляшко, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Лидер Радикальной партии, Выборы 2019: Второй тур.
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