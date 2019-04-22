В Раде произошла словесная перепалка между Парубием и Куприем

Новости Украины: На Согласительном совете депутат Виталий Куприй устроил словесную перепалку со спикером Верховной Рады Андреем Парубием из-за вопрос о роспуске парламента.

Во время заседания Согласительного совета в понедельник между Председателем ВР Андреем Парубием и внефракционным депутатом Виталием Куприем произошел конфликт.

Словесная перепалка между спикером и депутатом произошла, когда Председатель ВР объявлял порядок рассмотрения вопросов во время пленарной недели. В частности, Куприй хотел поставить вопрос относительно роспуска парламента. Он подошел к Парубию и начал вырывать у него микрофон. В конце концов, схватка была непродолжительной.

Реагируя на это, Парубий призвал депутатов соблюдать законодательство Украины.

"К сожалению, мы видим, что эмоции еще не утихли после президентских выборов, и председатель межфракционного объединения в поддержку Зеленского, к сожалению, демонстрирует полное пренебрежение к парламенту, что является неприемлемым. Потому, что когда мы идем на выборы и говорим, что закон для всех, то это единый закон для всех. И когда кто-то думает, что может проводить работу в парламенте, пренебрегая, нарушая украинский закон, он глубоко ошибается", - отметил Парубий.

Как сообщалось, 9 апреля в Верховной Раде создали межфракционное депутатское объединение "За следующего Президента Украины Зеленского В.А.". Руководителем этого объединения был избран народный депутат Куприй. В то же время никого, кроме Куприя, в списке членов межфракционного объединения нет.