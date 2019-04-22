В Токио поздравили Зеленского с победой на выборах

Новости Украины: Согласно заявлению японского внешнеполитического ведомства,в Токио приветствуют, что выборы президента Украины в прошли свободно, мирно и честно.

Правительство Японии поздравило Владимира Зеленского с победой во втором туре на выборах президента Украины. Согласно заявлению японского внешнеполитического ведомства, в Токио приветствуют, что выборы президента Украины в целом прошли свободно, мирно и честно.

Японская сторона рассчитывает, что под началом новой демократически избранной власти в Украине будет обеспечено стабильное развитие, путем экономических реформ и "содействия национальному диалогу и единению".

Подчеркивается, что Токио будет и в дальнейшем поддерживать украинские реформы и содействовать укреплению связи между странами.

Напомним, Центральная избирательная комиссия обработала 98,04% электронных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования во втором туре выборов президента Украины. За кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали 73,15% избирателей (13 млн 262 тыс. 089), за действующего главу государства Петра Порошенко - 24,53% (4 млн 447 тыс. 166).