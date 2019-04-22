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Геращенко призывает помочь команде Зеленского снять депутатскую неприкосновенность

Геращенко призывает помочь команде Зеленского снять депутатскую неприкосновенность
14:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Ирина Геращенко призвала парламентариев поддержать команду Владимира Зеленского в намерении отменить неприкосновенность и проголосовать за это в четверг.

Первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко призвала парламентариев поддержать команду лидера президентской гонки Владимира Зеленского в намерении отменить неприкосновенность и проголосовать за это в четверг. Об этом первый вице-спикер заявила во время Согласительного совета.

"И я также настаиваю на том, чтобы мы с вами помогли новой команде, которая еще только озвучила то, что собирается снимать депутатскую неприкосновенность, и проголосовали за это уже в четверг", - сказала Геращенко.

При этом она подчеркнула, что соответствующий законопроект уже имеет заключение Конституционного Суда.

В штабе Зеленского привлечение Медведчука к обмену считают не очень эффективным

Как сообщалось, ранее команда Владимира Зеленского заявляла, что первыми законами, которые предложит их кандидат, будут законы об импичменте президента и о снятии депутатской неприкосновенности.

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Законопроект, Неприкосновенность, Ирина Геращенко, Владимир Зеленский.
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