Геращенко призывает помочь команде Зеленского снять депутатскую неприкосновенность

Новости Украины: Ирина Геращенко призвала парламентариев поддержать команду Владимира Зеленского в намерении отменить неприкосновенность и проголосовать за это в четверг.

Первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко призвала парламентариев поддержать команду лидера президентской гонки Владимира Зеленского в намерении отменить неприкосновенность и проголосовать за это в четверг. Об этом первый вице-спикер заявила во время Согласительного совета.

"И я также настаиваю на том, чтобы мы с вами помогли новой команде, которая еще только озвучила то, что собирается снимать депутатскую неприкосновенность, и проголосовали за это уже в четверг", - сказала Геращенко.

При этом она подчеркнула, что соответствующий законопроект уже имеет заключение Конституционного Суда.

Как сообщалось, ранее команда Владимира Зеленского заявляла, что первыми законами, которые предложит их кандидат, будут законы об импичменте президента и о снятии депутатской неприкосновенности.