Пророссийский лидер Молдовы намерен встретится с Зеленским

Новости Украины: Президент Молдовы Игорь Додон поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах Президента Украины.

Президент Молдовы Игорь Додон хочет встретиться с Владимиром Зеленским, который побеждает на выборах президента Украины. Об этом говорится в заявлении на сайте Президентуры Республики Молдова.

"Примите мои самые искренние поздравления по случаю вашего избрания на пост президента Украины и добрые пожелания больших успехов и удачи в реализации поставленных целей", - заявил Додон.

Также он выразил убеждение, что деятельность Зеленского на высшем государственном посту будет служить дальнейшему процветанию Украины во имя и на благо ее трудолюбивого народа.

"Выражаю надежду, что многовековые добрососедские, дружеские отношения между нашими странами и народами, основанные на конструктивном сотрудничестве и взаимопонимании, будут и впредь успешно развиваться и укрепляться. В этом контексте, надеюсь, что в скором времени у нас появится возможность встретиться и комплексно обсудить повестку дня двусторонних отношений", - заявил Додон.

Также президент Молдовы пожелал Зеленскому крепкого здоровья, новых свершений и побед. Додон просит Зеленского принять заверения в его глубоком уважении.