Президент Литвы заверила в дальнейшей поддержке украинского народа

Новости Украины: Лидер Литвы Даля Грибаускайте поздравила избранного украинцами Владимира Зеленского с победой на президентских выборах.

Президент Литвы Даля Грибаускайте поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и заверила в дальнейшей поддержке.

"Поздравляю избранного президента Украины. Литва продолжит свою поддержку украинского народа", - написала Д.Грибаускайте в своем микроблоге в соцсети Twitter в понедельник.

Как сообщалось, Канцлер Германии Ангела Меркель вслед за Трампом, Макроном и Трюдо поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах главы государства, второй тур которых состоялся в воскресенье.

По состоянию на 14.30 понедельника Центральная избирательная комиссия обработала 99,62% электронных протоколов подсчета голосов во время повторного голосования на очередных выборах Президента Украины.