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У Зеленского рассказали, как собираются урегулировать войну на Донбассе

У Зеленского рассказали, как собираются урегулировать войну на Донбассе
18:08 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Политконсультант кандидата в президенты Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, война - длительный процесс и ее нельзя закончить завтра

Нормандский формат и Минские соглашения остаются ключевым механизмом урегулирования на востоке Украины, однако необходимо более концептуально взаимодействовать с Британией и США.

Об этом сообщил политконсультант Зеленского Дмитрий Разумков в интервью "Факты ICTV", отвечая на вопрос, "есть ли конкретные механизмы, которые помогут вернуть наших ребят из российских тюрем и начать процесс завершения войны на Донбассе?».

"Это длительный процесс, который не может закончиться завтра. Нормандский формат остается ключевым механизмом урегулирования конфликта на востоке. Так же Минские соглашения - от них отходить нельзя. К Минску подвязаны все те ключевые санкции, которые сегодня осуществляются в отношении РФ. Необходимо более концептуально взаимодействовать с Британией как с государством, которое подписывало Будапештский меморандум, и с США", - сказал он.По словам Разумкова, "не менее важным остается внутренний вопрос - относительно реформ, борьбы с коррупцией, экономического развития государства".

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Как сообщалось, по результатам обработки ЦИК 99,03% электронных протоколов, во втором туре президентских выборов в Украине лидирует Владимир Зеленский, за которого свои голоса отдали 73,22% избирателей. Петра Порошенко поддержали 24,46% граждан.

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Минские соглашения, Нормандский формат, Война на Донбассе, Дмитрий Разумков.
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