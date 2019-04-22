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У Зеленского прокомментировали снижение тарифов

У Зеленского прокомментировали снижение тарифов
15:52 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Александр Данилюк напомнил, что президент не снижает тарифы и не сажает людей.

Представитель команды кандидата в президенты Владимира Зеленского Александр Данилюк говорит, что на посту главы государства Зеленский будет поднимать вопрос обоснованности цены на газ перед правительством.

Об этом он сказал в комментарии "Украинской правде" 22 апреля.

"Вы знаете, что сфера тарифов не находится в сфере компетенции президента. Но мы уже проанализировали ситуацию, мы видим, что рыночная цена на газ уменьшилась, существенно уменьшилась по сравнению с зимним периодом. Если мы говорим о рыночной цене, то ожидания таковы, что это должно отразиться на рынке Украины", - сказал Данилюк.

По его словам, после вступления в должность Зеленский спросит об обоснованности цен на газ у Кабинета министров.

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 Что мы сейчас видим – то, что газ для населения стоит дороже, как для бизнеса. То есть конечно, когда президент вступит в свою должность, он будет поднимать этот вопрос достаточно принципиально перед правительством. Да, это ответственность правительства, но будет очень интересно посмотреть, какая будет аргументация правительства по рыночным условиям", – сказал Данилюк.

Относительно другого ожидания избирателей – привлечения к ответственности представителей власти за коррупционные преступления, член команды Зеленского сказал следующее:

"Что касается посадок. Что может сделать президент? Он не будет вмешиваться в процессы и мешать антикоррупционным органам делать свою работу. Сам он не может сажать или не сажать людей – тогда он ничем не будет отличаться от старой системы".

"Поэтому еще раз: у президента не будет кнопки посадить чиновников, но он будет обеспечивать условия, чтобы правоохранительные органы и суды занимались своей работой", - заявил Данилюк.

Напомним, по результатам опроса Киевского международного института социологии, проведенного с 9 по 14 апреля, большинство опрошенных украинцев считают, что новоизбранный президент в первую очередь должно снизить тарифы на коммунальные услуги.

Еще два основых ожидания избирателей от нового президента: подать в парламент законопроекты о снятии неприкосновенности с депутатов, судей, президента – 35,5%; и начать/ускорить расследование наиболее резонансных коррупционных преступлений – 32,4%;

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Тарифы, Кабмин, Александр Данилюк, Владимир Зеленский, Комуналка.
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