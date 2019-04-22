Выборы Президента 2019: второй тур
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Послы G7 сделали заявление о результатах выборов в Украине

Послы G7 сделали заявление о результатах выборов в Украине
18:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Послы G7 в Украине надеются на тесное сотрудничество с Зеленским и его администрацией, будут поддерживать избранный страной курс.

Послы стран "Большой семерки" (G7) в Украине назвали честным избирательный процесс и прошедшее накануне голосование на втором туре выборов украинского президента, выразили надежду на тесное сотрудничество с новоизбранным главой государства Владимиром Зеленским и его администрацией, а также подтвердили обязательства по поддержке выбранного страной курса.

"Послы стран "Большой семерки" поздравляют новоизбранного президента Владимира Зеленского. Желаем ему успехов и надеемся на тесное сотрудничество с ним и его администрацией. Мы высоко оценили работу ЦИК и правоохранительных структур по созданию правовых и безопасных условий, что позволило украинским гражданам в полной мере реализовать свои демократические права в рамках честного избирательного процесса", - говорится в заявлении, обнародованном в официальном аккаунте послов "Большой семерки" в Украине в понедельник.

Послы стран G7 также подчеркнули, что признают прогресс, который был достигнут Украиной за время президентства Петра Порошенко начиная с 2014 года.

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"Мы подтверждаем свое обязательство поддерживать избранный Украиной путь и дальнейшее проведение реформ", - подчеркнули дипломаты.

"Большая семерка" – международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию.

По итогам обработки 95,06% электронных протоколов за кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского проголосовали 73,17% избирателей, действующий президент Петр Порошенко набирает 24,5% голосов.

При этом еще вечером в воскресенье, 21 апреля, после обнародования данных экзит-полов, В.Зеленский уверенно победил во втором туре выборов президента Украины, набрав более 70% голосов, тогда как его оппонент П.Порошенко – около 25%. После обнародования результатов экзит-полов П.Порошенко позвонил В.Зеленскому и поздравил его с победой на выборах президента Украины.

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Выборы, ЦИК, Петр Порошенко, Голосование, Выборы в Украине, Владимир Зеленский, G7, Послы G7, Выборы 2019: Второй тур.
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